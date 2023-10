IND vs BAN: ભારતે બાંગ્લાદેશને સાત વિકેટે હરાવ્યું, વિરાટની સદી

ODI વર્લ્ડ કપ 2023માં ભારતે સતત ચોથી મેચ જીતી છે. પુણેના મેદાનમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ બાંગ્લાદેશને સાત વિકેટે હરાવ્યું હતું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા બાંગ્લાદેશે આઠ વિકેટ ગુમાવીને 256 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 41.3 ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને 261 રન બનાવ્યા અને મેચ જીતી લીધી. ભારત તરફથી વિરાટ કોહલીએ અણનમ 103 રન બનાવ્યા હતા. શુભમન ગિલે પણ 53 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. રોહિત શર્માએ 48 રન બનાવ્યા હતા. બોલિંગમાં રવિન્દ્ર જાડેજા, જસપ્રિત બુમરાહ અને મોહમ્મદ સિરાજે બે-બે વિકેટ લીધી હતી. બાંગ્લાદેશ તરફથી લિટન દાસે 66 અને તંજીદ હસને 51 રન બનાવ્યા હતા. મહમુદુલ્લાહે 46 રનની ઇનિંગ રમી હતી. આ સાથે જ મેહદી હસને બોલ સાથે બે વિકેટ ઝડપી હતી. બાંગ્લાદેશ સારી શરૂઆત બાદ અલગ પડી ગયું હતું

બાંગ્લાદેશનો કેપ્ટન શાકિબ અલ હસન ઈજાના કારણે આ મેચ રમ્યો ન હતો. તેના સ્થાને ટીમની કમાન સંભાળી રહેલા નઝમુલ હસને ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. તનજીદ હસન અને લિટન દાસે શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. બંનેએ પાવરપ્લેમાં 63 રન ઉમેર્યા હતા. બાંગ્લાદેશની પ્રથમ વિકેટ 93 રનના સ્કોર પર પડી હતી. તાનજીદ 43 બોલમાં 51 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. કુલદીપ યાદવે તેને વિકેટો સામે ફસાવી દીધો. આ પછી કેપ્ટન નજમુલ આઠ રન બનાવીને જાડેજાનો શિકાર બન્યો હતો. મહેદી હસન ત્રણ રનના સ્કોર પર સિરાજના હાથે આઉટ થયો હતો. આ પછી લિટન દાસ પણ 66 રન બનાવીને જાડેજાનો શિકાર બન્યો હતો.



મહમુદુલ્લાહે સન્માનજનક સ્કોર સુધી ટીમને પહોંચાડી

93ના સ્કોર પર પ્રથમ વિકેટ ગુમાવનાર બાંગ્લાદેશનો સ્કોર 137/4 થઈ ગયો હતો. આ પછી મુશ્ફિકુર રહીમે તૌહિદ સાથે મળીને ઇનિંગની કમાન સંભાળી હતી. બંનેએ પાંચમી વિકેટ માટે 42 રનની ભાગીદારી કરી હતી. શાર્દુલે 16 રનના સ્કોર પર તૌહિદને આઉટ કર્યો હતો. રહીમ પણ 38 રન બનાવીને બુમરાહનો શિકાર બન્યો હતો. અંતે, મહમુદુલ્લાહે 36 બોલમાં 46 રન બનાવ્યા અને ટીમના સ્કોરને 250 રનની નજીક પહોંચાડ્યો. છેલ્લી ઓવરમાં બુમરાહે મહમુદુલ્લાહને અડધી સદી ફટકારવા દીધી ન હતી અને તેને શાનદાર યોર્કર પર બોલ્ડ કર્યો હતો. શોરીફુલે છેલ્લા બોલે સિક્સર ફટકારીને બાંગ્લાદેશનો સ્કોર 256 રન સુધી પહોંચાડ્યો હતો. ભારત તરફથી જસપ્રિત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ બે-બે વિકેટ લીધી હતી. શાર્દુલ અને કુલદીપને એક-એક વિકેટ મળી હતી.

Congratulations to #TeamIndia on their remarkable 4th consecutive victory at #CWC2023! A stellar team performance, with a superb bowling effort and a dominating display by our top order! Hats off to @imVkohli for a fabulous century! Let’s maintain this momentum and aim for glory!… pic.twitter.com/tu5kbMB04D — Jay Shah (@JayShah) October 19, 2023



ભારતની સારી શરૂઆત

257 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમે ઝડપી શરૂઆત કરી હતી. પાવરપ્લેમાં જ ટીમનો સ્કોર 50 રનને પાર કરી ગયો હતો. રોહિત અને ગિલે પ્રથમ 10 ઓવરમાં 63 રન જોડ્યા હતા. જોકે, રોહિત શર્મા છગ્ગા મારવાના પ્રયાસમાં 48 રનના અંગત સ્કોર પર આઉટ થયો હતો. આ પછી કોહલીએ આક્રમક શરૂઆત કરી અને પહેલા ચાર બોલમાં 13 રન બનાવ્યા. આ સાથે જ ગિલે પણ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું હતું. ભારતનો સ્કોર 13 ઓવરમાં 100 રનને પાર કરી ગયો હતો. શુભમન ગિલે 52 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરીને ભારતીય ટીમની રન ગતિ જાળવી રાખી હતી. તે 55 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. આ સમયે ભારતનો સ્કોર 132 રન હતો. કોહલીએ શ્રેયસ અય્યર સાથે મળીને ભારતના સ્કોરને 150 રનની પાર પહોંચાડ્યો હતો. આ દરમિયાન કોહલીએ પણ 48 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી, પરંતુ શ્રેયસ અય્યર 19 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર ખરાબ શોટ રમીને આઉટ થયો હતો. તે મેહદી હસનનો બીજો શિકાર બન્યો હતો.

For his scintillating unbeaten century in the chase, Virat Kohli receives the Player of the Match award 🏆#TeamIndia continue their winning run in #CWC23 after a 7-wicket win over Bangladesh 👏👏 Scorecard ▶️ https://t.co/GpxgVtP2fb#INDvBAN | #MenInBlue pic.twitter.com/7AypN7QNhK — BCCI (@BCCI) October 19, 2023

કોહલીની સદી વિજય તરફ દોરી ગઈ

હાર્દિક પંડ્યાની ઈજા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાની બેટિંગ નબળી પડી ગઈ હતી અને ચોથી વિકેટ પડતાં જાડેજાને બેટિંગમાં આવવું પડ્યું હતું. આવી સ્થિતિમાં ભારત મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં રાહુલ અને કોહલીએ શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. બંનેએ મળીને 35 ઓવરમાં ભારતના સ્કોરને 200 રનની પાર પહોંચાડી દીધો હતો. આ પછી શોટ મુક્તપણે રમવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે ભારતને જીતવા માટે 20 રનની જરૂર હતી ત્યારે કોહલીએ એક રન માટે દોડવાનું બંધ કરી દીધું અને પોતાની સદી માટે રમવાનું શરૂ કર્યું. બાંગ્લાદેશી બોલરોના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં, કોહલીએ છગ્ગા સાથે ભારતને જીત તરફ દોરી અને તેની સદી પણ પૂરી કરી. ODI ક્રિકેટમાં આ તેની 48મી સદી છે. કોહલી 103 અને રાહુલ 34 રને અણનમ રહ્યા હતા.