કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં ઉતરી ટીમ ઇન્ડિયા, ઓડિશા ટ્રેન અકસ્માતમાં મૃતકોની યાદમાં 1 મિનિટનું મૌન પાળ્યું

વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC)ની બીજી આવૃત્તિની ફાઈનલ મેચ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ઓવલ મેદાન પર શરૂ થઈ ગઈ છે. આ મેચની શરૂઆત પહેલા બંને ટીમના ખેલાડીઓએ ઓડિશા ટ્રેન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા 1 મિનિટનું મૌન પાળ્યું હતું. આ સિવાય બંને ટીમના ખેલાડીઓ હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધીને આ મેચમાં રમવા મેદાનમાં ઉતર્યા છે. ઓડિશામાં ટ્રેન દુર્ઘટનામાં 288 લોકોના મોત સાથે લગભગ 1000 લોકો ઘાયલ થયા છે. ભારતમાં અત્યાર સુધીનો આ સૌથી મોટો ટ્રેન અકસ્માત છે.

The Indian Cricket Team will observe a moment of silence in memory of the victims of the Odisha train tragedy ahead of the start of play on Day 1 of the ICC World Test Championship final at The Oval.

The team mourns the deaths and offers its deepest condolences to the families… pic.twitter.com/mS04eWz2Ym

— BCCI (@BCCI) June 7, 2023