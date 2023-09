મણિપુરમાં ટોળાએ સીએમ બિરેન સિંહના પરિવારના ઘરને નિશાન બનાવ્યું

મણિપુરમાં ટોળાએ મુખ્યમંત્રી એન બિરેન સિંહના પૈતૃક ઘર પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ સુરક્ષા દળોએ તેને નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો. સમાચાર એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર પોલીસે જણાવ્યું કે આ દરમિયાન સુરક્ષા દળોએ ભીડને વિખેરી નાખી. જોકે, સીએમ બિરેન સિંહ તેમના પૈતૃક આવાસ પર રહેતા નથી અને તેઓ સત્તાવાર નિવાસસ્થાનમાં રહે છે. એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, “ઈમ્ફાલના હિંગંગ વિસ્તારમાં મુખ્યમંત્રીના પૈતૃક ઘર પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. સુરક્ષા દળોએ ભીડને ઘરથી લગભગ 100 મીટર દૂર રોકી હતી. “હવે ઘરમાં કોઈ રહેતું નથી, જોકે તે કડક સુરક્ષા હેઠળ છે.

“A meeting of senior officers of CAPF was held at PHQ, Imphal to discuss the present law and order situation in the state. The officers were apprised of the unfortunate injuries of students as well as security personnel. The forces discussed to use minimum force in dealing with… pic.twitter.com/guBoPTSHTX

— Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2023