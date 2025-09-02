‘તાત્કાલિક આઝાદ મેદાન ખાલી કરો’, મુંબઈ પોલીસે મનોજ જરાંગે પાટિલને નોટિસ ફટકારી

મુંબઈ પોલીસે મરાઠા અનામત આંદોલનના નેતા મનોજ જરાંગે પાટિલને નોટિસ ફટકારી છે અને તેમને તાત્કાલિક આઝાદ મેદાન ખાલી કરવા કહ્યું છે. હાઈકોર્ટના નિર્દેશો પછી મુંબઈ પોલીસે મનોજ જરાંગે પાટિલને નોટિસ ફટકારી છે. તેથી, મુંબઈ પોલીસની નોટિસ પછી મનોજ જરાંગે પાટિલ શું નિર્ણય લે છે તેના પર બધાની નજર છે.
મળતી માહિતી મુજબ મુંબઈ પોલીસે મરાઠા નેતા મનોજ જરંગે પાટિલને નોટિસ ફટકારી છે અને આંદોલન માટે પરવાનગી આપવામાં આવેલી શરતોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ તેમને તાત્કાલિક આઝાદ મેદાન ખાલી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે મનોજ જરાંગે પાટિલ મુંબઈના આઝાદ મેદાનમાં મરાઠા સમુદાય માટે અનામતની માંગણી સાથે અનિશ્ચિત સમય માટે ઉપવાસ પર છે. તેમનો ઉપવાસ પાંચમા દિવસે પણ ચાલુ છે.
કોર્ટે શું કહ્યું?
બોમ્બે હાઈકોર્ટે જરંગેના સમર્થકોને મંગળવાર બપોર સુધીમાં મુંબઈના તમામ રસ્તાઓ ખાલી કરવા અને સામાન્ય સ્થિતિ પુનઃસ્થાપિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. કોર્ટે કહ્યું કે તે જરાંગે અને પ્રદર્શનકારીઓને મંગળવાર બપોર સુધીમાં બધા રસ્તાઓ ખાલી કરાવવા અને સાફ કરવાની તક આપી રહી છે. કોર્ટે સોમવારે એમ પણ કહ્યું હતું કે મરાઠા અનામત આંદોલનને કારણે આખું શહેર સ્થગિત થઈ ગયું છે અને આ પ્રદર્શન શાંતિપૂર્ણ નથી અને તેમાં બધી શરતોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે.
મનોજ જરાંગે પાટિલ મરાઠા સમુદાયને અન્ય પછાત વર્ગો (OBC) શ્રેણીમાં સમાવેશ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે જેથી તેમને અનામતનો લાભ મળી શકે. જરાંગેએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે જ્યારે મરાઠાઓને OBC (અન્ય પછાત વર્ગો) શ્રેણી હેઠળ અનામત મળશે ત્યારે જ તેઓ મુંબઈ છોડશે.