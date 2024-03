ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગઃ અશ્વીન અવ્વલ, રોહિત નંબર-1, જયસ્વાલની છલાંગ

ICCએ નવી ટેસ્ટ રેન્કિંગ જાહેર કરી છે અને મોટા સમાચાર એ છે કે ટીમ ઈન્ડિયાના યુવા બેટ્સમેન અને વિસ્ફોટક ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલે વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધો છે. તાજેતરની ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં વિરાટ કોહલી 9મા સ્થાને છે અને હવે યશસ્વી જયસ્વાલ 8મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. યશસ્વીએ ઈંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં સૌથી વધુ 712 રન બનાવ્યા હતા, તેની એવરેજ પણ 89 હતી અને તેને કારણે તેને ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ફાયદો થયો હતો.

For the sixth time in his career, Ravichandran Ashwin is the No.1 bowler in the ICC Men’s Test Player Rankings 👏 ➡️ https://t.co/hLGP7qOqE3 pic.twitter.com/oYLyWzC4ut — ICC (@ICC) March 13, 2024

યશસ્વીનું શાનદાર પ્રદર્શન

યશસ્વી જયસ્વાલે ગયા વર્ષે જ ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આ ખેલાડીએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝના પ્રવાસ દરમિયાન પોતાની પ્રથમ ટેસ્ટ સદી ફટકારી હતી. આ પછી આ ખેલાડીએ દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસમાં પણ સારી બેટિંગ કરી હતી. યશસ્વી જયસ્વાલે ઈંગ્લેન્ડ સામેની ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેના બેટમાંથી બે બેવડી સદી આવી. યશસ્વીએ હાલમાં 68 થી વધુની એવરેજથી 1028 ટેસ્ટ રન બનાવ્યા છે. તેના આ પ્રદર્શને તેને ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં વિરાટથી આગળ કરી દીધો છે.

🇮🇳 🔁 🇮🇳 A new No.1 bowler has been crowned in the ICC Men’s Test Player Rankings after the #INDvENG series 🎖 — ICC (@ICC) March 13, 2024

રોહિત નંબર 1 ભારતીય બેટ્સમેન છે

જો કે, ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં નંબર 1 ભારતીય બેટ્સમેન રોહિત શર્મા છે. ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં રોહિત શર્મા છઠ્ઠા સ્થાને છે. રોહિતે ઈંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં પણ સારી બેટિંગ કરી હતી. આ સીરીઝ પહેલા તે ટોપ 10માંથી બહાર હતો પરંતુ હવે તે છઠ્ઠા નંબર પર છે.

India’s young superstar Yashasvi Jaiswal has been voted the ICC Men’s Player of the Month for February 2024 🔥 Details 👇https://t.co/Yzgi6myiLC — ICC (@ICC) March 13, 2024

અશ્વિન નંબર 1 બોલર બન્યો

ટીમ ઈન્ડિયાના ઓફ સ્પિનર ​​આર અશ્વિને ફરી એકવાર ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં નંબર 1નું સ્થાન હાંસલ કર્યું છે. અશ્વિને ઈંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં સૌથી વધુ 26 વિકેટ લીધી હતી. અશ્વિને ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બોલર જસપ્રિત બુમરાહને હરાવ્યો, જે નંબર 1 પર કબજો જમાવી રહ્યો હતો. બુમરાહે ઈંગ્લેન્ડ ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 19 વિકેટ લીધી હતી. જોકે તેણે અશ્વિન સામે એક ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. આ જ કારણ છે કે તેણે નંબર 1 રેન્કિંગ પણ ગુમાવવું પડ્યું.