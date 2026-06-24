ICC ODI Rankings: શુભમન ગિલે લગાવી લાંબી છલાંગ

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ દ્વારા ક્રિકેટના ત્રણેય ફોર્મેટની તાજી રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં ભારતીય ખેલાડીઓ સહિત વૈશ્વિક સ્તરે મોટો ફેરબદલ જોવા મળ્યો છે. અલગ-અલગ ફોર્મેટમાં શાનદાર પ્રદર્શનના દમ પર ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન શુભમન ગિલ (Shubman Gill) વનડે બેટિંગ રેન્કિંગમાં વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડીને બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. જ્યારે ટેસ્ટ ક્રિકેટની વાત કરીએ તો ન્યૂઝીલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર મેટ હેનરીએ (Matt Henry) ઇંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટમાં તબાહી મચાવીને ભારતના દિગ્ગજ બોલર જસપ્રીત બુમરાહની બરાબરી કરી લીધી છે.
ટેસ્ટ બેટિંગમાં જો રૂટ ફરી બન્યો કિંગ
ટેસ્ટ બેટિંગ રેન્કિંગના ટોચના સ્થાને ફરી એકવાર ઇંગ્લેન્ડના અનુભવી બેટ્સમેન જો રૂટે (Joe Root) કબજો કર્યો છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની મેચમાં 46 અને 77 Runs ની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ્સ રમવાના કારણે રૂટ 2 સ્થાન ઉપર ચઢ્યો છે. તેણે પોતાની જ ટીમના હેરી બ્રુક અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ટ્રેવિસ હેડને પાછળ છોડીને પોતાના કરિયરમાં 12th (બારમી) વખત ટેસ્ટમાં નંબર-1 નું સ્થાન હાંસલ કર્યું છે.
Back at the 🔝. Again. 👑
Joe Root is the #1 Test Batter in the ICC Men’s Test Player Rankings for the 12th time 👏
Read more ➡️ https://t.co/fFeN55q1dp pic.twitter.com/mzUvNLv1Ov
— ICC (@ICC) June 24, 2026
વનડે રેન્કિંગ: ગિલ અને ઇશાન કિશનની લાંબી છલાંગ
તાજેતરના ધમાકેદાર પ્રદર્શન બાદ શુભમન ગિલ 3 ક્રમના ફાયદા સાથે વનડે બેટ્સમેનોની યાદીમાં બીજા સ્થાને આવી ગયો છે. તે હવે પ્રથમ સ્થાને રહેલા ડેરીલ મિશેલ કરતા માત્ર 24 Rating Points પાછળ છે. ભારત તરફથી ઇશાન કિશને (Ishan Kishan) પણ મોટી પ્રગતિ કરી છે અને તે 21 સ્થાનની છલાંગ લગાવીને વનડે બેટિંગ રેન્કિંગમાં સંયુક્ત રીતે 43rd સ્થાન પર પહોંચી ગયો છે.
અફઘાનિસ્તાન સામેની વનડે સિરીઝ પૂરી થયા બાદ ભારતીય બોલરોને પણ ફાયદો થયો છે:
ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ 16 સ્થાન ઉપર ચઢીને વનડે બોલરોમાં 22nd ક્રમે પહોંચ્યો છે.
પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ણા 34 સ્થાનની છલાંગ લગાવીને સંયુક્ત રીતે 58th સ્થાને આવ્યો છે.
ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર 17 સ્થાનના ફાયદા સાથે સંયુક્ત રીતે 71st ક્રમે પહોંચી ગયો છે.
ટેસ્ટમાં મેટ હેનરીનો ઐતિહાસિક કમાલ, બુમરાહની બરાબરી
ન્યૂઝીલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર મેટ હેનરીએ ટેસ્ટ બોલિંગ રેન્કિંગમાં નંબર-1 પર પહોંચીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તે આ મુકામ હાંસલ કરનારો પોતાના દેશનો માત્ર 3rd (ત્રીજો) ખેલાડી બન્યો છે. ધ ઓવલ (The Oval) મેદાન પર ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી ટેસ્ટમાં મચાવેલી તબાહી અને મેચ વિનિંગ 11 Wickets ઝડપ્યા બાદ તેણે જસપ્રીત બુમરાહ (Jasprit Bumrah) ની સાથે સંયુક્ત રીતે પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે.
November 2024 માં દક્ષિણ આફ્રિકાના કાગિસો રબાડાને પાછળ છોડ્યા બાદ બુમરાહ એકલો ટોચ પર હતો, પરંતુ હેનરીની કાતિલ બોલિંગે ન્યૂઝીલેન્ડને આઈસીસી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) ની સિરીઝમાં 1-1 ની બરાબરી અપાવી દીધી છે. આ સાથે હેનરી હવે જેક કાઉવી (જેમણે Year 1947 માં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી) અને રિચાર્ડ હેડલી (જેઓ Year 1984 થી 1990 ની વચ્ચે નંબર-1 રહ્યા હતા) ના ખાસ ક્લબમાં સામેલ થઈ ગયો છે. હેનરીની વર્તમાન રેટિંગ 870 પોઈન્ટ્સ છે. ન્યૂઝીલેન્ડના ઇતિહાસમાં તેનાથી વધુ રેટિંગ માત્ર રિચાર્ડ હેડલી (909 પોઈન્ટ્સ, Year 1985) અને કેન વિલિયમસન (919 બેટિંગ રેટિંગ, Year 2021) જ મેળવી શક્યા છે. આ જ ટેસ્ટના પ્રદર્શનના આધારે ન્યૂઝીલેન્ડના અન્ય બેટ્સમેનોને પણ ફાયદો થયો છે. રચિન રવિન્દ્ર 2 સ્થાન ચઢીને 10th, ડેરીલ મિશેલ 5 સ્થાન ચઢીને 16th, ગ્લેન ફિલિપ્સ 8 ક્રમની છલાંગ સાથે 31st અને હેનરી નિકોલ્સ 13 સ્થાનના ફાયદા સાથે 40th નંબર પર પહોંચી ગયા છે.
T20 રેન્કિંગ: મિશેલ માર્શ અને નસુમ અહેમદ ચમક્યા
ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય (T20I) રેન્કિંગની વાત કરીએ તો, બાંગ્લાદેશ સામેની સિરીઝમાં 3-0 થી ક્લીન સ્વીપ કર્યા બાદ ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન મિશેલ માર્શ બેટ્સમેનોમાં 4 સ્થાન ઉપર ચઢીને 9th સ્થાને પહોંચી ગયો છે. જ્યારે તેના સાથી બોલર નાથન એલિસ 3 ક્રમના ફાયદા સાથે બોલિંગ રેન્કિંગમાં 7th સ્થાને આવી ગયા છે. બીજી તરફ, બાંગ્લાદેશની ટીમ સિરીઝ હારી ગઈ હોવા છતાં તેમના ખેલાડી તૌહીદ હૃદોય 9 સ્થાન આગળ વધીને 30th અને સૈફ હસન 13 સ્થાનની છલાંગ લગાવીને ટી20 બેટ્સમેનોમાં સંયુક્ત રીતે 35th સ્થાને પહોંચી ગયા છે. બાંગ્લાદેશના સ્પિનર નસુમ અહેમદને સૌથી મોટો ફાયદો થયો છે, તે ટી20 બોલિંગ રેન્કિંગમાં 27 સ્થાનની લાંબી છલાંગ લગાવીને સીધો 11th નંબર પર પહોંચી ગયો છે.