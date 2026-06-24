હવે GSRTCની લોકલ બસોમાં પણ ઘરે બેઠા થશે ઓનલાઈન એડવાન્સ બુકિંગ

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC) તરીકે ઓળખાતી અને રાજ્યની જીવાદોરી સમાન એસ.ટી. બસ સેવાએ મુસાફરોની સુવિધામાં અભિવૃદ્ધિ કરતો એક અત્યંત પ્રજાલક્ષી અને મોટો નિર્ણય લીધો છે. અત્યાર સુધી માત્ર એક્સપ્રેસ, ગુર્જરનગરી, સ્લીપર કોચ કે વોલ્વો બસોમાં જ મળતી ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગની સુવિધા હવેથી રાજ્યની સામાન્ય લોકલ બસોમાં પણ ઉપલબ્ધ કરાવી દેવામાં આવી છે. નિગમના આ ઐતિહાસિક નિર્ણયથી હવે લોકલ એસ.ટી. બસમાં મુસાફરી કરતા લાખો મધ્યમવર્ગીય મુસાફરો પણ એડવાન્સમાં ઓનલાઈન બુકિંગ કરાવીને પોતાની સીટ કન્ફર્મ કરી શકશે અને બસ સ્ટેશનો પર કલાકો સુધી લાઈનમાં ઊભા રહેવાની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ મેળવશે.
GSRTC દ્વારા જાહેર કરાયેલી સત્તાવાર વિગતો અનુસાર, આ નવી ઓનલાઈન રિઝર્વેશન સુવિધાનો લાભ તમામ રૂટ પર નહીં, પરંતુ જે લોકલ બસો ૧૦૦ કિલોમીટરથી વધુ લાંબા અંતર કાપતી હોય તેમાં જ મળશે. ટૂંકા અંતરની મુસાફરી કરતા પ્રવાસીઓ માટે આ સેવા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. નિગમે તબક્કાવાર આયોજન કરીને સમગ્ર રાજ્યભરમાં દોડતી અંદાજે ૨૫૦૦થી વધુ લોકલ બસ ટ્રીપ્સને આ ઓનલાઈન વ્યવસ્થા હેઠળ સાંકળી લીધી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત ફેબ્રુઆરી મહિનાથી પ્રાયોગિક ધોરણે (Pilot Project) આ સેવા અમુક રૂટો પર શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ ટ્રાયલ દરમિયાન મુસાફરો તરફથી ખૂબ જ ઉત્સાહજનક અને સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળતા, હવે તેને કાયમી ધોરણે વ્યાપક સ્તરે સત્તાવાર રીતે લાગુ કરી દેવામાં આવી છે.
હવે લોકલ બસના મુસાફરોએ પોતાની મનપસંદ સીટ બુક કરવા માટે બસ ડેપો સુધી ધક્કા ખાવાની બિલકુલ જરૂર નથી. પ્રવાસીઓ GSRTCની અધિકૃત મોબાઇલ એપ્લિકેશન (GSRTC Mobile App) અથવા નિગમની સત્તાવાર વેબસાઇટ http://gsrtc.in પર જઈને આંગળીના ટેરવે પળવારમાં જ ઓનલાઈન રિઝર્વેશન કરાવી શકશે. ડિજિટલ માધ્યમથી થનારા આ બુકિંગને કારણે મુસાફરોનો કિંમતી સમય બચશે. આ સાથે જ, મુસાફરી શરૂ કરતા પહેલાં જ પોતાની બેઠક નિશ્ચિત થઈ જવાથી છેલ્લી ઘડીએ બસમાં ચડવા માટે થતી ખેંચતાણ અને અસમંજસતાનો પણ કાયમી અંત આવશે.
લોકલ બસોમાં ઓનલાઈન બુકિંગની આ અદ્યતન સુવિધા ખાસ કરીને રોજિંદા મુસાફરી કરતા અપડાઉનર્સ, સરકારી અને ખાનગી ક્ષેત્રના નોકરીયાત વર્ગ, કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી મોટા શહેરો તરફ મુસાફરી કરતા સામાન્ય નાગરિકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી અને તારણહાર સાબિત થશે. ચોમાસાની ઋતુ કે તહેવારોના દિવસોમાં જ્યારે બસોમાં ભારે ભીડ રહેતી હોય છે, ત્યારે આ ઓનલાઈન સીટ કન્ફર્મેશન પ્રણાલી મુસાફરોની સફરને વધુ આરામદાયક, સુરક્ષિત અને સુખદ બનાવશે તેમાં કોઈ શંકા નથી.