ICC Rankings: સ્મૃતિ મંધાના વિશ્વની નંબર 1 ODI બેટ્સમેન બની

ભારતની ડાબોડી દિગ્ગજ બેટર સ્મૃતિ મંધાનાએ ફરી એકવાર વિશ્વ ક્રિકેટમાં પોતાની ધાક સાબિત કરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદની તાજી એકદિવસીય ક્રમવાર યાદીમાં તેઓ 1 ક્રમે પહોંચી ગઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમાયેલી ત્રીજી એકદિવસીય મેચમાં ખાતું ન ખોલી શક્યા હોવા છતાં તેમની કુલ પ્રદર્શન ક્ષમતાએ તેમને ફરી શિખરે પહોંચાડ્યા છે.
મંધાનાએ 790 રેટિંગ અંક સાથે પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની લૌરા વુલ્વાર્ટને પાછળ છોડી તેઓ 8 અંકની લીડ સાથે આગળ છે. લૌરા પાસે 782 અંક છે. ત્રીજા ક્રમે ઓસ્ટ્રેલિયાની બેથ મૂની છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહી ચૂકેલી એલિસા હીલી 744 અંક સાથે ચોથા ક્રમે છે જ્યારે પાંચમા સ્થાને એશ્લી ગાર્ડનર છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની એકદિવસીય શ્રેણીમાં મંધાનાનું પ્રદર્શન સરેરાશ રહ્યું હતું. બ્રિસબેનમાં તેમણે 58 રનની ઇનિંગ રમી હતી જ્યારે હોobar્ટમાં 31 રન નોંધાવ્યા હતા. છતાંય સતત પ્રદર્શન અને અગાઉના મુકાબલાઓમાં કરેલા રનોના આધારે તેઓ ફરી ક્રમવાર યાદીના શિખરે પહોંચી ગઈ છે.
ગત 5 મહિનામાં મંધાનાએ 8 મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ નોંધાવી છે. ઉપકપ્તાન તરીકે એકદિવસીય વિશ્વ કપ જીત્યો. વિશ્વ કપ દરમિયાન સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. પોતાની ટીમને મહિલા પ્રીમિયર લીગમાં ફરી એકવાર ખિતાબ અપાવ્યો. તે જ સ્પર્ધામાં સર્વાધિક રન બનાવી નારંગી ટોપી જીતી. અંતિમ મુકાબલામાં શ્રેષ્ઠ ખેલાડીનો એવોર્ડ મેળવ્યો. ઓસ્ટ્રેલિયામાં 20 ઓવરની શ્રેણી જીતવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રીજી 20 ઓવર મેચમાં શ્રેષ્ઠ ખેલાડી બની. હવે વિશ્વની 1 ક્રમની એકદિવસીય બેટર તરીકે સ્થાન મેળવ્યું.
મંધાનાનો એકદિવસીય કારકિર્દી આંકડો પ્રભાવશાળી રહ્યો છે. તેમણે 120 મેચોમાં 5411 રન નોંધાવ્યા છે. તેમની સરેરાશ 47.88 છે. તેઓ 14 શતક અને 35 અડધી સદી ફટકારી ચૂકી છે. 20 ઓવર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પણ તેમનું યોગદાન નોંધપાત્ર છે. 160 મેચોમાં 30.43ની સરેરાશ સાથે 4231 રન બનાવ્યા છે. આ સ્વરૂપમાં તેમના નામે 1 શતક છે અને હાલમાં તેઓ 2 ક્રમની બેટર છે.
મંધાનાની આ સિદ્ધિ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ માટે ગૌરવની ક્ષણ માનવામાં આવી રહી છે. સતત મહેનત, તકનીકી દૃઢતા અને દબાણમાં પ્રદર્શન કરવાની ક્ષમતાએ તેમને ફરી એકવાર વિશ્વના શિખરે પહોંચાડ્યા છે. તેમની સફળતાએ યુવા ખેલાડીઓ માટે પ્રેરણાનું કાર્ય કર્યું છે અને ભારતીય ક્રિકેટની પ્રતિષ્ઠાને વૈશ્વિક સ્તરે વધુ મજબૂત બનાવી છે.