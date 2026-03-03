યુદ્ધ વચ્ચે UAEમાં ફસાયેલા ભારતીયો માટે ભારતે એડવાઇઝરી જારી કરી

પ્રદેશમાં વધતા તણાવ વચ્ચે રિયાધ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે સાઉદી અરબમાં રહેલા ભારતીય નાગરિકો માટે મહત્વપૂર્ણ સૂચના જાહેર કરી છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ ભારતીયોને સતર્ક રહેવા અને સ્થાનિક પ્રશાસન દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા સુરક્ષા માર્ગદર્શનોનું કડક પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. 3 માર્ચ 2026ના રોજ જાહેર કરાયેલી આ સૂચનાએ ખાડી પ્રદેશમાં વસતા ભારતીયોમાં ચિંતા વચ્ચે માર્ગદર્શન આપ્યું છે.
દૂતાવાસે પોતાના સંદેશમાં સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે સાઉદી અરબમાં રહેલા દરેક ભારતીય નાગરિકે હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેત રહેવું જરૂરી છે. કોઈપણ અફવા પર વિશ્વાસ ન કરવા અને માત્ર સત્તાવાર સ્ત્રોતોથી મળતી માહિતી પર આધાર રાખવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. શાંતિ જાળવવા અને અનાવશ્યક મુસાફરી ટાળવા પણ સલાહ આપવામાં આવી છે.
Important Advisory dated 3rd March 2026 pic.twitter.com/RqKnzKlVV0
રિયાધ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસ અને જેદ્દાહ સ્થિત ભારતીય વાણિજ્ય દૂતાવાસ સામાન્ય રીતે કાર્યરત છે. વીસા સંબંધિત સેવાઓ સહિત તમામ પ્રક્રિયા ચાલુ હોવાનું સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. પરિસ્થિતિમાં કોઈ ફેરફાર થાય તો સમયાંતરે નવી સૂચનાઓ જાહેર કરવામાં આવશે તેવી ખાતરી પણ આપવામાં આવી છે.
ભારત પરત ફરવા ઇચ્છુક નાગરિકો માટે ઉડાન સેવાઓ ચાલુ હોવાનું જણાવાયું છે. રિયાધ અને જેદ્દાહમાંથી ભારત માટે વિવિધ વિમાન સેવાઓ સંચાલિત થઈ રહી છે. ઉપલબ્ધ બેઠકોની માહિતી મેળવી નાગરિકો જરૂર મુજબ મુસાફરી કરી શકે છે.
Emergency contact details of the Consulate General of India in Jeddah are as follows:
· WhatsApp No. : + 966 536209704
· Landline No. : 00 966 126648660 / 00 966 12 2614093
· Mobile No. : +966 556122301
· Toll Free No. : 800 244 0003
· Email :… https://t.co/OH3lVwtlNb
આકસ્મિક પરિસ્થિતિમાં સંપર્ક માટે 24 કલાક સહાય વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છે. રિયાધ સ્થિત દૂતાવાસ માટે 00-966-11-4884697, 00-966-542126748 અને 800 247 1234 પર સંપર્ક કરી શકાય છે. જેદ્દાહ સ્થિત વાણિજ્ય દૂતાવાસ માટે +966 536209704, 00 966 126648660, 00 966 12 2614093 અને +966 556122301 પર સંપર્ક કરી શકાય છે. ઈ-મેઈલ દ્વારા પણ સહાય ઉપલબ્ધ છે.
આ વચ્ચે મધ્ય પૂર્વ એશિયાના કેટલાક દેશોમાં યોજાનારી કક્ષા 10 અને કક્ષા 12ની બોર્ડ પરીક્ષાઓ અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે પ્રદેશની ગંભીર પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કર્યા બાદ આગામી 2 પરીક્ષાઓ સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય બહેરિન, ઇરાન, કુવૈત, ઓમાન, કતર, સાઉદી અરબ અને સંયુક્ત અરબ અમીરાત સ્થિત સંલગ્ન શાળાઓ માટે લાગુ પડશે.
3 માર્ચ 2026ના રોજ લેવામાં આવેલા આ નિર્ણયથી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં સ્પષ્ટતા આવી છે. બોર્ડે જણાવ્યું છે કે નવી તારીખોની જાહેરાત પરિસ્થિતિ સામાન્ય બન્યા બાદ કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓને તૈયારી ચાલુ રાખવા અને સત્તાવાર સૂચનાઓ પર નજર રાખવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.
દૂતાવાસ અને બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાંથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભારતીય નાગરિકોની સુરક્ષા અને વિદ્યાર્થીઓના હિતોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. પ્રદેશમાં તણાવ હોવા છતાં શાંતિ અને વ્યવસ્થાની જાળવણી માટે સાવચેતીભર્યા પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.