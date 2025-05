IC 814 કંધાર હાઇજેકિંગનો માસ્ટરમાઇન્ડ રઉફ અઝહર ખતમ

નવી દિલ્હીઃ ઓપરેશન સિંદૂર પછી ભારતને બીજી એક મોટી સફળતા મળી છે. કંધાર IC-814 હાઇજેકનો માસ્ટરમાઇન્ડ રઉફ અઝહર એક હુમલામાં માર્યા જવાની માહિતી છે. રઉફ અઝહર ઓપરેશન સિંદૂરમાં માર્યા ગયેલા આતંકવાદીઓના જનાજામાં નમાજ અદા કરતો જોવા મળ્યો હતો.

ભારતે પહેલગામ આતંકી હુમલાનો બદલો ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા લઈ લીધો છે. આ હુમલામાં મોટી સંખ્યામાં આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે. રઉફ અઝહર ભારત જ નહીં, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ તે સૌથી વધુ વોન્ટેડ આતંકવાદીઓમાંનો એક હતો. અનેક દેશોની નજર એના પર હતી.

🚨🚨 Scene of the terrorist’s journey to hell in the airplane hijacking.

Jaish-e-Mohammed terrorist Rauf Asgar killed in Bahawalpur, Pakistan due to India’s Operation Sindoor.

Rauf Asgar, brother of Masood Azhar, was the mastermind behind the IC-814 airplane hijacking, the… pic.twitter.com/nIjVh9XYBt

