મને રાજ્યસભા અને ડેપ્યુટી સીએમ પદની ઓફર કરવામાં આવી હતી : સોનુ સૂદ

બોલિવૂડ એક્ટર સોનુ સૂદ માત્ર એક મહાન અભિનેતા જ નથી પરંતુ એક દયાળુ વ્યક્તિ પણ છે. કોવિડ સમયમાં, અભિનેતાએ જરૂરિયાતમંદ લોકોને ઘણી મદદ કરી. તેના ઘરે પહોંચવા માટે ખાવા-પીવાની વ્યવસ્થા કરીને સોનુ સૂદે ખૂબ જ તાળીઓ જીતી લીધી. આ પછી લોકો અનુમાન લગાવવા લાગ્યા કે સોનુ સૂદ બહુ જલ્દી રાજકારણમાં આવી શકે છે. હવે તેણે રાજકારણમાં જોડાવા અંગે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે.

How you carve your path amid nepotism debate, proves your power: Sonu Sood



બે વખત રાજ્યસભા સાંસદની ઓફર મળી

ન્યૂઝ એજન્સી ANIના પોડકાસ્ટ શોમાં સ્મિતા પ્રકાશ સાથેના ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન, જ્યારે સોનુ સૂદને રાજકારણમાં જવા અંગે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો, ત્યારે અભિનેતાએ જવાબ આપ્યો, “રાજનીતિની વાત કરીએ તો, મને બે વાર રાજ્યસભા સાંસદ બનવાની ઑફર મળી છે, પરંતુ મેં તે સ્વીકાર્યું નહીં. સ્વીકારતો નથી. સૌથી મોટી પોસ્ટ ઓફર કરવામાં આવી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી પદની પણ ઓફર કરવામાં આવી છે.

“An MP asked for my help when his kids were stranded abroad; God was guiding me”: Sonu Sood on his work during Covid

Read @ANI Story | https://t.co/61Eyg0xwVE#SonuSood #COVID pic.twitter.com/pIp4LFFuGb

— ANI Digital (@ani_digital) March 15, 2023