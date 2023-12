92 સાંસદોના સસ્પેન્શન સામે I.N.D.I.A. ગઠબંધને બનાવી ખાસ રણનીતિ

સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન લોકસભા અને રાજ્યસભામાં હંગામો કરવા બદલ વિપક્ષી સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવાના મુદ્દે I.N.D.I.A. એલાયન્સ એકદમ આક્રમક જોવા મળી રહ્યું છે. મહાગઠબંધનમાં સામેલ નેતાઓ તરફથી આ મુદ્દે તીખી પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે. દરમિયાન સૂત્રોએ માહિતી આપી છે કે I.N.D.I.A. એલાયન્સે શિયાળુ સત્રમાંથી 90થી વધુ સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવા સામે રણનીતિ બનાવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, I.N.D.I.A. એલાયન્સ મંગળવારથી સંસદની કાર્યવાહીનો બહિષ્કાર કરશે. આ ગઠબંધનના સાંસદો લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાર્યવાહીમાં ભાગ લેશે નહીં. આ સત્ર દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં કુલ 92 સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. એ જ રીતે સોમવારે નીચલા અને ઉપલા ગૃહો સહિત 78 સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. સોમવારે લોકસભાના 33 અને રાજ્યસભાના 45 સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.

સરકાર પર સંસદમાં બુલડોઝિંગનો આરોપ

સમાચાર એજન્સી અનુસાર ભારત ગઠબંધનના ઘટક પક્ષોએ વિપક્ષી સાંસદોના સસ્પેન્શનને તાનાશાહી પગલું ગણાવ્યું અને કહ્યું કે સરકાર વિપક્ષને કચડી નાખવા માટે સંસદમાં બુલડોઝરનો ઉપયોગ કરી રહી છે. સોમવારે લોકસભામાં અધ્યક્ષની અવમાનનાના આરોપમાં કુલ 33 કોંગ્રેસના સાંસદોને ગૃહમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 30 સભ્યોને વર્તમાન સત્રના બાકીના સમયગાળા માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે અને રિપોર્ટ આવે ત્યાં સુધી ત્રણ સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યસભાની કાર્યવાહીમાં ખલેલ પહોંચાડવા બદલ વિપક્ષી દળોના 34 સાંસદોને શિયાળુ સત્રના બાકીના સમયગાળા માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે વિશેષાધિકાર સમિતિના અહેવાલ સુધી 11 સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

VIDEO | “After the (2024 Lok Sabha) elections, everyone will decide,” says West Bengal CM @MamataOfficial in response to a media query on whether Rahul Gandhi will be INDIA alliance’s PM candidate. pic.twitter.com/iY1UvlfNO2

— Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2023