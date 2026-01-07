ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું PM મોદીને લઈને મોટું નિવેદન

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી સાથે તેમના સારા સંબંધો છે, પણ તેઓ તેમનાથી બહુ ખુશ નથી. તેનું કારણ યુએસ ટેરિફ છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાને કારણે ભારતને અમેરિકાના ઊંચા ટેરિફનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે પીએમ મોદીની પ્રશંસા કરતા તેમને “સારા વ્યક્તિ” ગણાવ્યા.
આ દરમિયાન, ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે તેઓ (મોદી) જાણે છે કે હું ખુશ નથી. મને ખુશ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. જોકે, તેમણે વેપાર મુદ્દાઓ પર પોતાનો અસંતોષ પણ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે જો જરૂરી હોય તો, અમેરિકા ભારત પર ટેરિફ વધારી શકે છે. ટ્રમ્પનું આ નિવેદન ભારત દ્વારા રશિયા પાસેથી મોટા પ્રમાણમાં ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદી ચાલુ રાખવા અને ભારત-રશિયા ઊર્જા સંબંધોને મર્યાદિત કરવા માટે અમેરિકાના દબાણ વચ્ચે આવ્યું છે.
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ઓગસ્ટ 2025 માં ભારતથી આયાત પર કુલ ટેરિફ વધારીને 50 ટકા કર્યો. રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા બદલ સજા તરીકે અમેરિકા દ્વારા આમાંથી 25 ટકા લાદવામાં આવ્યો હતો. બાકીનું બધું પારસ્પરિક હતું. અમેરિકા માને છે કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી રહ્યું છે તે પુતિનના યુદ્ધ મશીનને ભંડોળ પૂરું પાડી રહ્યું છે.