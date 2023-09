Happy Birthday Akki : અક્ષય કુમારે વેલકમ 3નું ટીઝર રિલીઝ કર્યું

બોલિવૂડ એક્ટર અક્ષય કુમાર પોતાનો 56મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યો છે. આ અવસર પર અભિનેતાને ચારે બાજુથી અભિનંદન મળી રહ્યા છે. અક્ષયે પણ આ ખાસ અવસર પર ચાહકોને નિરાશ કર્યા નથી પરંતુ સરપ્રાઈઝ પણ આપી હતી. અક્ષય કુમારે તેની આગામી ફિલ્મ વેલકમ 3ની જાહેરાત કરી છે. તેનું ટાઈટલ વેલકમ ટુ ધ જંગલ રાખવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન અહેમદ ખાન કરી રહ્યા છે. ફિલ્મની ખાસ વાત એ છે કે આ એક મલ્ટીસ્ટારર ફિલ્મ છે અને દરેક ચહેરો સમાચારમાં હોય તેવું લાગે છે.

અક્ષય કુમારે ફિલ્મ સાથે જોડાયેલ એક વીડિયો શેર કર્યો છે. આ વીડિયો દ્વારા તેણે વેલકમ 3 ની જાહેરાત ફની રીતે કરી છે. આ સિવાય તેણે એ પણ જણાવ્યું છે કે ફિલ્મની સ્ટાર કાસ્ટમાં કોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે અને ફિલ્મ કયા દિવસે રિલીઝ થશે. વિડિયો શેર કરવાની સાથે અક્ષયે લખ્યું- મેં મારી જાતને અને તમને બધાને આજે જન્મદિવસની ગિફ્ટ આપી છે. જો તમને તે ગમ્યું હોય અને મારો આભાર, તો હું તમને 3 સ્વાગત કહીશ. જંગલમાં આપનું સ્વાગત છે.

Thank you for all the love & wishes ❤

Now, if you liked the Apple Kela, sorry A cappella here’s another welcome gift for you…

Welcome…Welcome…Welcome

#WecomeToTheJungle #Welcome3https://t.co/gzy8l31xqr

In cinemas, Christmas – 20th December, 2024. #Welcome3 pic.twitter.com/dGUhd4W28z

— Akshay Kumar (@akshaykumar) September 9, 2023