યુનેસ્કો દ્વારા ‘ગરબા’ને સાંસ્કૃતિક વારસો જાહેર કરાયો

ગાંધીનગર: દેશ અને દુનિયામાં જાણીતા ગુજરાતના ગરબાને યુનેસ્કો (યુનાઇટેડ નેશન્સ એજ્યુકેશનલ, સાયન્ટિફિક એન્ડ કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઈઝેશન્સ) દ્વારા સાંસ્કૃતિક વિરાસત (ઇન્ટેજિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ ઓફ હ્યુમેનિટી)નો દરજ્જો આપવામાં આવશે. યુનેસ્કો દ્વારા ગુજરાતના ગરબાને ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચર હેરિટેજ જાહેર કરવામાં આવશે. યુનેસ્કો દ્વારા આયોજિત બોત્સાવાનામાં સમારોહનું આયોજન થયું છે. આ માટે ચાર સ્થળો પરંપરાગત ગરબા સાથે વિશિષ્ટ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાશે, તેમ સરકારની સત્તાવાર યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાતના ગરબાને સાંસ્કૃતિક વારસા તરીકે જાહેર કરાશે, આ માટે આજે યુનેસ્કોની ટીમ ગુજરાતમાં આવશે, અને જુદાં-જુદાં સ્થળો પર ગરબાની ઢબને નિહાળશે. આજે સાંજે અમદાવાદના ભદ્ર ચોકમાં ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે, એટલુ જ નહીં, ચાચર ચોક અંબાજીમાં પણ સાંજે ગરબાનું ભવ્ય આયોજન થઇ રહ્યું છે.

The Garba is a unique manifestation of worshiping the divine feminine – the primordial Goddess.

Garba's inclusion in the @UNESCO

Intangible Cultural Heritage list is truly a proud moment for Gujarat and India. It is an honour given by the world to the ancient culture of India.… https://t.co/dBYQ0hGZWJ

— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) December 6, 2023