કેન્દ્રએ અંકલેશ્વરમાં કોવાક્સિન પ્લાન્ટ સ્થાપવાની મંજૂરી આપી

અમદાવાદઃ કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે ઘોષણા કરી હતી કે કેન્દ્ર દ્વારા કોવેક્સિનનું ઉત્પાદન ગુજરાતના અંકલેશ્વરમાં પણ કરવા માટે મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. ભારત બાયોટેક દ્વારા નવો પ્લાન્ટ અંકલેશ્વરમાં સ્થાપવામાં આવશે. જેથી ટૂંક સમયમાં ગુજરાતમાં કોરોનાની રસીનું ઉત્પાદન શરૂ કરવામાં આવશે.

આરોગ્યપ્રધાન મનસુખ માંડવિયાએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું કે વેક્સિનના વધુ પ્રોડક્શનના કારણે દેશવાસીઓને ફાયદો થશે અને ડોઝની સંખ્યા વધશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝન ‘દરેક નાગરિક માટે ફ્રી વેક્સિન’ ને પૂરું કરવામાં ગતિ આવશે અને વિશ્વની સૌથી મોટી રસીકરણ ઝુંબેશ ઝડપથી આગળ વધશે.

Govt of India approves vaccine manufacturing facility for production of @BharatBiotech's #Covaxin in Ankleshwar, Gujarat.

Following PM @NarendraModi ji's vision of #SabkoVaccineMuftVaccine, this will increase vaccine availability & accelerate the world’s largest vaccine drive.

