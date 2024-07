રાજ્ય ગૃહ મંત્રી ટ્વીટ કરી દેખાડ્યું જોરાવરનું જોર..

DRDOની લાઈટ કોમ્બેટ ટેન્ક જોરાવર ચીનને જડબાતોડ જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે. ગુજરાતના હજીરામાં શનિવારે લાઇટ બેટલ ટેન્ક જોરાવરનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (L&T) લિમિટેડ અને DRDO દ્વારા સંયુક્ત રીતે વિકસિત, જોરાવર વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (LAC) પાર ચીન સામે ટક્કર લેવા તૈયાર છે. તેને લદ્દાખમાં તૈનાત કરવાની યોજના બનાવવામાં આવી રહી છે.

ત્યારે જોરાવર લાઈટ ટેન્કના પરિક્ષણનો વિડીયો X (ટ્વીટર) હેન્ડલ પર રાજ્યના ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી શેર કર્યો છે. જ્યારે વિડીયો શેર કરતા તેમને પોસ્ટ તેમણે લખ્યું કે “આ ટેન્ક લદ્દાખમાં ભારતીય શસ્ત્ર સેના દળોને મજબૂત બનાવવામાં આવી છે.”

The Defence Research and Development Organisation (DRDO) and Larsen & Toubro (L&T) introduced the homegrown light tank ‘Zorawar’ in Hazira, Gujarat.

This tank is designed to bolster the Indian armed forces positioned along the China border in Ladakh. pic.twitter.com/3ISxYJxGz3

