PM મોદીએ 36મી નેશનલ ગેમ્સનું ઉદઘાટન કર્યું

અમદાવાદઃ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 36મી નેશનલ ગેમ્સનું વડા પ્રધાને ઉદઘાટન કર્યું હતું. આ ઉદઘાટન પ્રસંગે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં દર્શકોથી હકડેઠઠ ભરાયેલું હતું. આ પ્રકારની નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન સૌપ્રથમ વાત રાજ્યની વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં કરવામાં આવ્યું છે. દેશમાંથી 7000થી વધુ એથ્લીટો આ નેશનલ ગેમ્સમાં ભાગ લેશે. આ પ્રસંગે મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ગૃહ રાજ્યપ્રધાન હર્ષ સંઘવી અને પ્રદેશાધ્યક્ષ સીઆર પાટીલ સહિત અનેક મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા.

પ્રદેશના ભાજપ એકમે વડા પ્રધાને નેશનલ ગેમ્સના ઉદઘાટન પ્રસગને ટ્વીટ કર્યું હતું.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાજ્યની બે દિવસની મુલાકાતે છે. સુરત, ભાવનગરમાં અનેક વિકાસકાર્યોના લોકાર્પણ કર્યા પછી તેઓ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં પહોંચ્યા હતા. વડા પ્રધાને 36મી નેશનલ ગેમ્સનું ઉદઘાટન કરતાં પૂર્વે હેલિકોપ્ટરમાંથી સ્ટેડિયમનો એરિયલ વ્યુ ટ્વીટ કર્યો હતો.

I’m going be there very soon for the opening of the National Games. pic.twitter.com/OQcQL9ZiX3

— Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2022