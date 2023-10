વાઘ બકરી ચાના માલિક પરાગ દેસાઈનું નિધન

અમદાવાદઃ વાઘ બકરી ચા ગ્રુપ (ગુજરાત ટી પ્રોસેસર્સ એન્ડ પેકર્સ લિમિટેડ)ના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર પરાગ દેસાઈનું 49 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેઓ 15 ઓક્ટોબરે તેમના ઘર નજીક ઇસ્કોન આંબલી રોડ પાસે મોર્નિંગ વોક માટે ગયા હતા ત્યારે તેઓ રસ્તાના રખડતા કૂતરાઓનો પીછો કરવાથી બચવાના પ્રયાસ કરતી વખતે પડી ગયા હતા, જે પછી તેમને બ્રેઇન હેમરેજ થઈ ગયું હતું. ત્યાર બાદ તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેમને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવ્યા હતા. તેઓ વાઘ બકરી ચા બ્રાંડના માલિક છે.

તેમનું નિધન સ્ટ્રીટ ડોગ્સથી બચવાને કારણે થયું હતું. તેઓ પડી ગયા પછી તેમને માથામાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી, જેને કારણે બ્રેઇન હેમરેજ થયું. તેમનું સાત દિવસ સુધી વેન્ટિલેટર પર રહ્યા પછી 22 ઓક્ટોબરે ખાનગી હોસ્પિટલમાં નિધન થયું હતું. કોંગ્રેસના ગુજરાત એકમના પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલે પણ તેમના નિધનથી શોક વ્યક્ત કર્યો હતો.

Very sad news coming in. Parag Desai, Director and owner Wagh Bakri Tea passed away. He had a brain haemorrhage following a fall.

May his soul rest in peace. My condolences to the entire Wagh Bakri family across India. pic.twitter.com/Md0xLppL2X

