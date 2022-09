કેજરીવાલની  વધુ એક ‘ચૂંટણી’ ગેરન્ટીઃ રિક્ષાચાલકોને 188માંથી મુક્તિ

અમદાવાદઃ રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ગરમાટો આવી રહ્યો છે. દિલ્હીના CM અરવિંદ કેજરીવાલ ગુજરાતના ત્રણ દિવસના ‘ચૂંટણી’ પ્રવાસે છે. તેઓ આવે છે ત્યારે પેન્ડોરાના બોક્સમાંથી દર વખતે ચૂંટણીનાં વચનોની લહાણી કરે છે. તેમણે આ વખતે રિક્ષાચાલકો સાથે ટાઉનહોલમાં બેઠક યોજી હતી. તેમણે રિક્ષાચાલકોને આપ પાર્ટી માટે ચૂંટણીપ્રયારનું કામ સોંપ્યું હતું.

તેમને રિક્ષાચાલકો સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે ભાજપે દેશઆખાને ડરાવીને રાખ્યો છે. તેમણે રિક્ષાચાલકોને આપની સરકાર બનાવવા માટે આહવાન કર્યું હતું. તેમણે રિક્ષાચાલકોને 188મી કલમથી મુક્તિ અપાવવાની હૈયાધારણ આપી હતી. તેમણે રિક્ષાચાલકોને કહ્યું હતું કે ફોનમાં મારું ભાષણ રેકોર્ડ કરો અને વોટ્સએપ પર શેર કરી દો. 27 વર્ષથી ગુજરાતમાં ભાજપનું શાસન છે. શું ભાજપના કોઈ મુખ્ય મંત્રીએ ક્યારેય તમારી સાથે રૂબરૂ વાત કરી છે કે ઓટો ડ્રાઇવરના ઘરે ભોજન લીધું છે? દિલ્હીમાં, અમારી સરકારે કોરોનાના લોકડાઉનમાં 1.5 લાખ રિક્ષાચાલકોનાં બેંક ખાતામાં બે વાર રૂ. પાંચ હજાર મોકલ્યા છે.

તેમણે વિપક્ષ પર નિશાન સાધતાં કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં AAPની સરકાર બનાવી દો, સારી અને મફત સારવાર આપશે.આ કાર્યક્રમમાં પણ આપે વધુ ગેરંટીની જાહેરાત કરી છે. અરવિંદ કેજરીવાલે આ કાર્યક્રમમાં ગેરંટી આપતા જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં આપની સરકાર બનાવી આપો એક માર્ચ બાદ વીજળી ફ્રી કરી દઈશું. આ સાથે મહિલાઓના ખાતામાં દર મહિને રૂ. એક હજાર રૂપિયા જમા કરીશું. તેમને એક રિક્ષાચાલકે તેના ઘરે જમવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું.

Delhi CM @ArvindKejriwal accepts a Dinner Invitation from an Autorickshaw Driver of Gujarat ❤️#TownhallWithKejriwal pic.twitter.com/0lf5kS5rkn

— AAP (@AamAadmiParty) September 12, 2022