અમદાવાદઃ હેકર્સ દ્વારા ગુજરાત પોલીસનું ટ્વિટર એકાઉન્ટ હેક કરવામાં આવ્યું હતું. ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ટ્વીટ કરીને તેની માહિતી આપી છે. તેમણે ટ્વીટમાં કહ્યું હતું કે ગુજરાત પોલીસનું ટ્વિટર એકાઉન્ટ હેક થયું છે. કોઈ માહિતી મેસેજ તેના પર ન મોકલવા સૂચના છે. તેમણે આ સાથે જ એ ID પર કોઈ માહિતીઓ ન જણાવવા સૂચન કર્યું છે.

હેકર દ્વારા ગુજરાત પોલીસ હેન્ડલનું નામ બદલી દેવામાં આવ્યુ હતું. હેકર્સ દ્વારા ગુજરાત પોલીસનું નામ બદલીને ટેસ્લાના CEO એલન મસ્કનું નામ રાખવામાં આવ્યું હતું. હેકર્સ દ્વારા પ્રોફાઇલ ફોટો પણ અંતરિક્ષ યાનનો મૂકવામાં આવ્યો હતી. જે અંગે માહિતી આપીને હર્ષ સંઘવીએ લોકોને સાવચેત રહેવા જણાવ્યું હતું.

હેકર્સ દ્વારા ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ વર્લ્ડ અફેર્સ (ICWA) અને મન દેશી મહિલા બેન્ક (માઇક્રો ફાઇનાન્સ બેન્ક)ના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પણ આ રીતે આ વર્ષના જાન્યુઆરીમાં હેક કરવામાં આવ્યાં હતા. હેકર્સે આ ટ્વિટર એકાઉન્ટનાં નામ પણ એલન મસ્ક રાખ્યાં હતાં.

IMPORTANT

This is to make everyone aware that the official handle (Twitter) of Gujarat Police has been hacked.

Requesting not to respond to the messages or any information shared by them till the further notice.

Thank You 🙏

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) July 11, 2022