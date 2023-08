ગૃહપ્રધાન શાહને હસ્તે ઇફ્કોના નેનો ફર્ટિલાઇઝર પ્લાન્ટનું ભૂમિપૂજન

કંડલાઃ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ રાજ્યના બે દિવસના પ્રવાસે છે. તેમના હસ્તે ગાંધીધામમાં કંડલા ઇફ્કોના નેનો DAP પ્લાન્ટનું ભૂમિપૂજન થયું હતું. તેમણે 17 એકરમાં તૈયાર થનારો પ્લાન્ટ લગાવવા માટે ઇફ્કોને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. તેમણે ભૂમિપૂજન કરવાના સાથે જ ખેડૂતોને આશ્વાસન આપ્યું છે કે નેનો DAPને કારણે ખેડૂતોની જમીનની બિલકુલ નુકસાન નહીં થાય.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ પ્લાન્ટ થકી વિદેશોમાં પણ વિવિધ પેદાશોની નિકાસ કરવાનું લક્ષ્ય છે. રૂ. છ કરોડની DAPની બોટલ વિદેશથી કરવી પડતી અનાજની આયાતને ઘટાડી દેશે. હવે ઘઉં-ચોખા વિદેશથી આયાત કરવાની જરૂર નથી. હવે દેશભરના ખેડૂતોને સમૃદ્ધ કરવાનું લક્ષ્ય છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે નેનો DAP છોડના મૂળ સુધી ઊતરતુ નથી અને છોડના ઉપરના પરત સુધી જ રહે છે. જેને કારણે જમીનને નુકસાન પહોંચતું નથી અને ખેડૂતોને સારી ઊપજ મળે છે. તેનાથી પાણી પણ પ્રદૂષિત નહીં થાય અને ઊપજ પણ વધશે. સરકારની સબસિડીનો બોજો પણ ઓછો કરશે.

Leaving for Bhuj (Gujarat). Will attend the foundation laying ceremony of the IFFCO Nano DAP (Liquid) Plant at Gandhidham.

Also will attend the foundation laying of the BSF's Mooring Place and the virtual inauguration of various projects at Koteshwar.

