સાયબર છેતરપિંડી મામલે ચાર તાઇવાની સહિત 13ની ધરપકડ

અમદાવાદઃ અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ યુનિટે ડિજિટલ ધરપકડ કૌભાંડમાં 4 તાઈવાન સહિત 13 લોકોની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે પાડેલા દેશભરમાં અનેક દરોડા દરમિયાન 762 સિમ કાર્ડ, 120 મોબાઈલ ફોન મળી આવ્યા હતા.

આ મામલે ક્રાઈમ બ્રાન્ચના JCP શરદ સિંઘલે કહ્યું હતું કે 6ઠ્ઠી સપ્ટેમ્બરે અમદાવાદ સાયબર યુનિટને ફરિયાદ મળી હતી કે જ્યાં એક પીડિતે ડિજિટલ અરેસ્ટ દ્વારા લગભગ 80 લાખ રૂપિયા ગુમાવ્યા હતા. ડિજિટલ ધરપકડ એ સાયબર ક્રાઈમનો એક ભાગ છે જ્યાં વિવિધ એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓનો ઢોંગ કરીને તેઓ (સાયબર ગુનેગારો) પીડિતોને બોલાવે છે. તેઓ પીડિતોને કહે છે કે તેમના સિમ કાર્ડ અથવા બેંક એકાઉન્ટનો ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને તેથી તેમની સામે વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે અને જો તેઓ ચુકવણી નહીં કરે તો તેમની ધરપકડ કરવામાં આવશે.

In the case of a “DIGITAL ARREST” scam, the Ahmedabad Cyber Crime Branch detained four Taiwanese citizens from Delhi- Bangalore. So far, a total of 13 individuals have been arrested in this case. #thinkbeforeyouclick #cybersafeahmedabad #ahmedabadcybercrime #cybersecurity pic.twitter.com/jDA5NUPxKD

