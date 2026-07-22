ગુજરાતમાં 1,200 પીટી શિક્ષકોની ભરતીને મંજૂરી

રાજ્યની સરકારી શાળાઓમાં રમતગમતનું સ્તર વધુ ઊંચું લાવવા અને વિદ્યાર્થીઓમાં શારીરિક તંદુરસ્તી અંગે જાગૃતિ વધારવાના હેતુથી ગુજરાત સરકારે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. રાજ્યભરની આશરે 1,200 જેટલી સરકારી શાળાઓમાં વ્યાયામ (પીટી) શિક્ષકોની ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની તૈયારીઓ હાથ ધરી દેવામાં આવી છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે પારદર્શક અને ગુણવત્તાયુક્ત રહે તે માટે એક ઉચ્ચસ્તરીય સમિતિની રચના કરવામાં આવશે, જે ઉમેદવારોની શૈક્ષણિક લાયકાત, ભરતીના માપદંડો, તેમની ફરજો અને અન્ય વહીવટી પાસાંઓ પર વિગતે અભ્યાસ કરીને સરકારને પોતાની ભલામણો સોંપશે.
અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લાની શાળાઓને થશે સીધો ફાયદો
રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયથી ખાસ કરીને અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લાની અનેક સરકારી શાળાઓને સીધો મોટો લાભ મળવાની શક્યતા છે. વર્તમાન સમયમાં યોગ્ય અને નિયમિત વ્યાયામ શિક્ષકોની અછતને કારણે અનેક શાળાઓમાં રમતગમતની પ્રવૃત્તિઓ મર્યાદિત બની રહી હતી. જોકે, નવી નિમણૂકો થતાં જ વિદ્યાર્થીઓને રોજિંદી શારીરિક તાલીમ, વિવિધ રમતોનું વ્યાવસાયિક માર્ગદર્શન અને જિલ્લા તેમજ રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધાઓ માટે યોગ્ય કોચિંગ મળી રહેશે.
ખેલ મહાકુંભ અને રમતોત્સવોને મળશે નવું બળ
ઉલ્લેખનીય છે કે, છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં અમદાવાદ સહિત રાજ્યની સરકારી શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓની ‘ખેલ મહાકુંભ’, જિલ્લા કક્ષાની રમતો અને વિવિધ રમતોત્સવોમાં ભાગીદારી નોંધપાત્ર રીતે વધી છે. પરંતુ, પૂરતા વ્યાયામ શિક્ષકો ન હોવાને કારણે પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને સતત અને ગુણવત્તાયુક્ત તાલીમ આપવામાં અડચણ ઊભી થતી હતી. આ નવી ભરતીથી શિક્ષકોની ખામી દૂર થશે અને વિદ્યાર્થીઓની રમતગમત ક્ષેત્રે ક્ષમતા વધુ નિખરશે.
લાયકાત સાથે અનુભવ અને કૌશલ્યને અપાશે પ્રાધાન્ય
શિક્ષણ વિભાગના આધારભૂત સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ ભરતી પ્રક્રિયામાં માત્ર શૈક્ષણિક ડિગ્રી જ નહીં, પરંતુ ઉમેદવારનો રમતગમત ક્ષેત્રનો અનુભવ, વિશિષ્ટ તાલીમ અને વ્યાવસાયિક કૌશલ્ય (સ્કિલ્સ) જેવા મુદ્દાઓને પણ ખાસ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. ઉચ્ચસ્તરીય સમિતિ અન્ય રાજ્યોની ભરતી પદ્ધતિઓ અને વર્તમાન સમયની જરૂરિયાતોનો સઘન અભ્યાસ કરીને આખી ભરતીનું આખરી માળખું તૈયાર કરશે.