દુબઈ-મુંબઈ ફ્લાઇટનું રાજકોટમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, 194 મુસાફરો સવાર

દુબઈથી મુંબઈ જઈ રહેલી ઈન્ડિગોની ફ્લાઇટને ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવાની ફરજ પડી હતી. વિમાનના કાર્ગો કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી ધુમાડાના ગોટા નીકળવાની ચેતવણી મળી હતી. ત્યારબાદ વિમાનને રાજકોટ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવાની ફરજ પડી હતી.
વિમાનમાં 194 મુસાફરો સવાર હતા. ધુમાડાના ચેતવણીના કારણે મુસાફરોમાં થોડો સમય ગભરાટ ફેલાયો હતો, પરંતુ પાયલોટે તાત્કાલિક વિમાનને રાજકોટ તરફ વાળવાનો નિર્ણય લીધો હતો. વિમાન સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યા પછી, બધા મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.
કાર્ગો ડબ્બામાં ધુમાડો કેમ દેખાયો અને પછી શું થયું?
વિમાનના કાર્ગો ડબ્બામાં ધુમાડો નીકળતો હોવાની ચેતવણી પાઇલટને મળી હતી. પરિણામે, સલામતીને પ્રાથમિકતા આપતા વિમાન મુંબઈને બદલે રાજકોટમાં ઉતર્યું. કટોકટી ઉતરાણ પછી વિમાનનું ટેકનિકલ નિરીક્ષણ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. કોઈ મુસાફરો કે ક્રૂ મેમ્બરને ઈજા થઈ હોવાના અહેવાલ નથી.
રાજકોટ એરપોર્ટ પ્રશાસને તાત્કાલિક શું પગલાં લીધા?
ઇમરજન્સી લેન્ડિંગની જાણ થતાં જ, રાજકોટ એરપોર્ટ પ્રશાસન હાઇ એલર્ટ પર આવી ગયું. સ્થાનિક વહીવટીતંત્રે પણ તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા આપી. એરપોર્ટ રનવે પર તમામ કટોકટી સલામતી પ્રોટોકોલ લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, કોઈપણ કટોકટીનો સામનો કરવા માટે રાજકોટ ફાયર વિભાગના અનેક ફાયર એન્જિન અને પાણીના ટેન્કરો ઘટનાસ્થળે તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.
મુસાફરોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓની એક ટીમ પણ એરપોર્ટ પર પહોંચી હતી. જરૂર પડ્યે તાત્કાલિક તબીબી સહાય પૂરી પાડવા માટે એમ્બ્યુલન્સ અને તબીબી ટીમોને પણ સ્ટેન્ડબાય પર રાખવામાં આવી હતી. બધી એજન્સીઓએ પરિસ્થિતિનું સંકલન અને દેખરેખ રાખી અને સમગ્ર કામગીરી સુરક્ષિત રીતે પાર પાડી.