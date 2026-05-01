IPL 2026 : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે ગુજરાત ટાઈટન્સની શાનદાર જીત

અમદાવાદમાં રમાયેલી મેચમાં ગુજરાત ટાઈટન્સે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા RCB ને 4 વિકેટે હરાવ્યું છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા બેંગ્લોરની ટીમ 19.2 ઓવરમાં માત્ર 155 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. વિરાટ કોહલીએ 28 રન બનાવ્યા હતા પરંતુ મધ્યમ ક્રમ સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ રહ્યો હતો. જવાબમાં ગુજરાત ટાઈટન્સે કેપ્ટન શુભમન ગિલના 43 અને જોસ બટલરના 39 રનની મદદથી 15.5 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો હતો. ગુજરાત તરફથી અર્શદ ખાને સૌથી વધુ 3 વિકેટ ઝડપી હતી.
મેચની શરૂઆતની વાત કરીએ તો ગુજરાત ટાઈટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ નિર્ણય સાચો સાબિત થયો જ્યારે મોહમ્મદ સિરાજે ત્રીજી જ ઓવરમાં બેંગ્લોરને પ્રથમ ઝટકો આપ્યો હતો. સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ કગિસો રબાડાની ઓવરમાં સતત 5 છગ્ગા ફટકારીને સ્ટેડિયમમાં ઉત્સાહ ભરી દીધો હતો, પરંતુ રબાડાએ વળતો પ્રહાર કરતા કોહલીને 28 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર રાશિદ ખાનના હાથે કેચ આઉટ કરાવીને પેવેલિયન ભેગો કર્યો હતો. દેવદત્ત પડિક્કલે 40 રનનું યોગદાન આપીને દાવ સંભાળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ અન્ય કોઈ બેટ્સમેન લાંબી ઇનિંગ રમી શક્યા નહોતા.
બેંગ્લોરનો મધ્યમ ક્રમ અને લોઅર ઓર્ડર ગુજરાતના બોલરો સામે લાચાર દેખાતો હતો. રજત પાટીદાર (19 રન), જિતેશ શર્મા (1 રન), ટિમ ડેવિડ (9 રન) અને કૃણાલ પંડ્યા (4 રન) જેવી આક્રમક બેટિંગ લાઇન-અપ સસ્તામાં આઉટ થઈ ગઈ હતી. અંતિમ ઓવરોમાં ભુવનેશ્વર કુમારે અણનમ 15 રન બનાવીને ટીમને સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, છતાં પૂરી ટીમ 19.2 ઓવરમાં 155 રન બનાવીને તંબુ ભેગી થઈ ગઈ હતી. ગુજરાત વતી અર્શદ ખાને તરખાટ મચાવતા 3 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે રાશિદ ખાન અને જેસન હોલ્ડરે 2-2 વિકેટ ઝડપી હતી.
156 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ગુજરાત ટાઈટન્સની શરૂઆત વિસ્ફોટક રહી હતી. કેપ્ટન શુભમન ગિલે માત્ર 18 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 43 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી હતી. જોકે, તેનો ઓપનિંગ પાર્ટનર સાઈ સુદર્શન માત્ર 6 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. ત્યારબાદ જોસ બટલરે પણ આક્રમક વલણ અપનાવતા 19 બોલમાં 39 રન ફટકારીને જીતનો માર્ગ મોકળો કર્યો હતો. મધ્યમ ક્રમમાં વોશિંગ્ટન સુંદર (12 રન) અને જેસન હોલ્ડર (12 રન) નાની ઇનિંગ રમીને આઉટ થયા હતા, જેના કારણે મેચ થોડી રોમાંચક બની હતી.
અંતિમ ક્ષણોમાં અનુભવી રાહુલ તેવટિયા અને રાશિદ ખાને સંયમપૂર્વક બેટિંગ કરી હતી. તેવટિયાએ અણનમ 27 રન બનાવીને ટીમને જીત અપાવી હતી, જ્યારે રાશિદ ખાને 7 રન સાથે સાથ આપ્યો હતો. ગુજરાતે માત્ર 15.5 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 158 રન બનાવીને મેચ પોતાના નામે કરી લીધી હતી. બેંગ્લોરના બોલરો શરૂઆતમાં રન રોકવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા, જે તેમની હારનું મુખ્ય કારણ બન્યું હતું. આ જીત સાથે ગુજરાત ટાઈટન્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચી ગયું છે.