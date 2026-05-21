GT vs CSK: અમદાવાદમાં ગુજરાત ટાઇટન્સની આંધીમાં ઉડી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ

આઈપીએલ 2026 (IPL 2026) નો રોમાંચ હવે તેના અંતિમ તબક્કા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે ત્યારે 66th મુકાબલામાં એક મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે. અમદાવાદના મોટેરા સ્થિત નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી હાઈ-વોલ્ટેજ મેચમાં હોમ ટીમ ગુજરાત ટાઇટન્સે બેટિંગ અને બોલિંગ બંને વિભાગમાં અદભુત પ્રદર્શન કરીને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને 89 રનના મોટા માર્જિનથી ધૂળ ચટાડી દીધી છે. આ શરમજનક હાર સાથે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની આ સીઝનની સફરનો ખૂબ જ આંચકાજનક અંત આવ્યો છે, જ્યારે બીજી તરફ ગુજરાત ટાઇટન્સે પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં સત્તાવાર રીતે ટોપ 2 માં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરી લીધું છે. લીગ સ્ટેજનો પોતાનો આ છેલ્લો અને નિર્ણાયક મુકાબલો રમવા માટે જ્યારે બંને ટીમો મેદાન પર ઉતરી ત્યારે અપેક્ષા હતી કે કાંટાની ટક્કર જોવા મળશે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના કેપ્ટન ઋતુરાજ ગાયકવાડે ટોસ જીતીને પિચના મિજાજને સમજી પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જોકે, હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમી રહેલી ગુજરાતની ટીમે આ નિર્ણયને સંપૂર્ણપણે ખોટો સાબિત કરી દીધો અને નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં માત્ર 4 વિકેટ ગુમાવીને 229 રનનો પહાડ જેવો સ્કોર ખડકી દીધો હતો.
શુભમન ગિલ અને સાઈ સુદર્શનની વિસ્ફોટક બેટિંગ, બટલરની ફિફ્ટી
ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ગુજરાત ટાઇટન્સની શરૂઆત ધારણા કરતા પણ વધુ ધમાકેદાર રહી હતી. કેપ્ટન શુભમન ગિલે મોરચો સંભાળતા માત્ર 37 બોલમાં 64 રનની કેપ્ટનશીપ ઇનિંગ રમી હતી. તો બીજી તરફ તેના ઓપનિંગ પાર્ટનર સાઈ સુદર્શને ચેન્નાઈના બોલરોની લાઇન અને લેન્થ બગાડી નાખી હતી. સુદર્શને માત્ર 53 બોલનો સામનો કરતા 84 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં 7 આકર્ષક ચોગ્ગા અને 4 ગગનચુંબી છગ્ગા સામેલ હતા.
ઓપનર્સે મજબૂત પાયો નાખ્યા બાદ નંબર 3 પર બેટિંગ કરવા આવેલા સ્ટાર વિકેટકીપર બેટ્સમેન જોસ બટલરે પણ રનની ગતિ ધીમી પડવા દીધી નહોતી. બટલરે માત્ર 27 બોલમાં 57 રનની અણનમ ઇનિંગ રમીને સ્કોરને 220 ને પાર પહોંચાડ્યો હતો. પોતાની આ શાનદાર ઇનિંગમાં તેણે 5 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ચેન્નાઈ તરફથી મુકેશ ચૌધરી, સ્પેન્સર જોહ્ન્સન અને અંશુલ કંબોજે 1-1 વિકેટ ઝડપી હતી પરંતુ તેઓ રન રોકવામાં સાવ નિષ્ફળ સાબિત થયા હતા.
230 રનના લક્ષ્ય સામે ચેન્નાઈની બેટિંગ લાઈનઅપ પત્તાની જેમ વિખેરાઈ
વિશાળ સ્કોરનો પીછો કરવા ઉતરેલી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની શરૂઆત કોઈ દુઃસ્વપ્ન જેવી રહી હતી. ટીમે ઇનિંગના પહેલા જ બોલ પર સ્ટાર બેટ્સમેન સંજુ સેમસનની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. સંજુ ખાતું ખોલાવ્યા વિના જ પેવેલિયન ભેગો થયો હતો અને તેની પાછળ ઉર્વિલ પટેલ પણ શૂન્ય રને આઉટ થઈ ગયો હતો. કેપ્ટન ઋતુરાજ ગાયકવાડ માત્ર 16 રન બનાવી શક્યો હતો, જ્યારે મેથ્યુ શોર્ટ 24 રન જોડીને આઉટ થયો હતો. મિડલ ઓર્ડરમાં કાર્તિક શર્માએ 19 અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે માત્ર 8 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. અંતિમ ઓવરોમાં હાર્ડ હિટિંગ બેટ્સમેન શિવમ દુબેએ માત્ર 17 બોલમાં 47 રનની આક્રમક ઇનિંગ રમીને એકલા હાથે લડત આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તે ચેન્નાઈને જીત અપાવવા માટે પૂરતો નહોતો. સીએસકેની આખી ટીમ સ્કોર બોર્ડના દબાણ સામે ઝૂકી ગઈ હતી અને માત્ર 140 રન પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
મોહમ્મદ સિરાજ, રાબાડા અને રાશિદ ખાનની ઘાતક ત્રિપુટી
ગુજરાત ટાઇટન્સની જીતમાં બોલરોએ પણ એટલી જ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજ અને કગિસો રાબાડાએ પાવરપ્લેમાં જ ચેન્નાઈની કમર તોડી નાખી હતી. ત્યારબાદ સ્પિન કિંગ રાશિદ ખાને મિડલ ઓર્ડરને ધ્વસ્ત કર્યો હતો. આ ત્રણેય મુખ્ય બોલરોએ અત્યંત કિફાયતી બોલિંગ કરીને 3-3 વિકેટ પોતાના નામે કરી હતી. આ શાનદાર જીત સાથે જ ગુજરાત ટાઇટન્સ હવે પ્લેઓફ પહેલા ઓફિશિયલી પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં બીજા સ્થાને (Top 2) પહોંચી ગયું છે, જે તેમને ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે બે મોકા આપશે.