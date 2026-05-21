ડીઝલની અછતની અફવાઓ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારની મોટી જાહેરાત

છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી દેશના અલગ-અલગ રાજ્યો અને શહેરોમાંથી પેટ્રોલ પંપો પર વાહનોની અસામાન્ય ભીડ અને લાંબી કતારોની ખબરો સામે આવી રહી હતી. બજારમાં ફેલાયેલી અફવાઓને કારણે લોકોમાં એવો ડર પેસી ગયો હતો કે આગામી દિવસોમાં ડીઝલ અને પેટ્રોલની ભારે કટોકટી સર્જાઈ શકે છે. આ જ ગભરાટના માર્યા લોકો જરૂરિયાત કરતાં વધુ ઇંધણ ખરીદવા લાગ્યા, જેના કારણે ડીઝલની સ્થાનિક માંગમાં અચાનક મોટો ઉછાળો આવ્યો હતો. હવે આ ગંભીર મુદ્દા પર કેન્દ્ર સરકારે પોતે સામે આવીને વાસ્તવિક સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી દીધી છે, જે સામાન્ય જનતા માટે મોટી રાહતના સમાચાર છે. ભારત સરકારના પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય (Ministry of Petroleum and Natural Gas) દ્વારા સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરીને દેશને ખાતરી આપવામાં આવી છે કે ઇંધણનો ભંડાર સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. મંત્રાલયે જનતાને અપીલ કરી છે કે તેઓ ‘પૅનિક બાઇંગ’ (Panic Buying) એટલે કે ગભરાટમાં આવીને બિનજરૂરી ખરીદી કરવાનું બંધ કરે, કારણ કે દેશમાં ઉત્પાદન માંગ કરતા ઘણું વધારે છે.
ડીઝલના ઉત્પાદન અને વપરાશના વાસ્તવિક આંકડા
પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ દેશમાં ડીઝલના વાસ્તવિક ઉત્પાદન અને તેની ચોક્કસ વપરાશના સત્તાવાર આંકડા મીડિયા સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા. તેમણે વિગતો આપતા જણાવ્યું કે, ગયા મહિને એટલે કે April માં ભારતે કુલ 10 Million Metric Ton (MMT) ડીઝલનું રેકોર્ડ ઉત્પાદન કર્યું હતું. તેની સરખામણીમાં આખા દેશમાં ડીઝલનો કુલ માસિક વપરાશ માત્ર 8 Million Metric Ton (MMT) ની આસપાસ નોંધાયો હતો. આ સરકારી આંકડા પરથી સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે દેશમાં જરૂરિયાત કરતા આશરે 2 MMT જેટલું વધુ ડીઝલ ઓલરેડી તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. તેથી દેશમાં ઇંધણની કોઈ જ અછત નથી અને અછત હોવાની વાતો તદ્દન પાયાવિહોણી છે.
કેમ ખાલી થઈ રહ્યા છે પેટ્રોલ પંપ? જાણો અસલી ટેકનિકલ કારણ
મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, દેશભરના તમામ રિટેલ આઉટલેટ્સ પર ડીઝલનો પૂરતો સ્ટોક મોજૂદ છે. જોકે, સોશિયલ મીડિયા અને બજારની અફવાઓને કારણે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં પેટ્રોલ પંપો પર ખરીદદારોની સંખ્યામાં અચાનક 20 થી 25% નો જંગી વધારો થયો છે. સામાન્ય વ્યવસ્થા હેઠળ, દરેક પેટ્રોલ પંપ પાસે હંમેશા 2 થી 3 days નો એડવાન્સ પેટ્રોલ-ડીઝલનો સ્ટોક રિઝર્વ રાખવામાં આવતો હોય છે. પરંતુ જ્યારે લોકો ગભરાઈને પોતાની ગાડીઓની ટાંકીઓ ફૂલ કરાવવા લાગે છે અથવા વધારાના કેન ભરીને સંગ્રહ કરવા લાગે છે, ત્યારે આ અણધારી માંગને કારણે ઓઈલ ટેન્કરોના ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને લોજિસ્ટિક્સ સપ્લાય ચેઈન પર અતિશય દબાણ આવે છે. પંપ પર નવો જથ્થો પહોંચે તે દરમિયાન અસ્થાયી રૂપે તેલ ખલાસ થઈ ગયું હોવાનું દેખાય છે. આથી જ સરકારે લોકોને સંયમ જાળવવા વિનંતી કરી છે.
LPG (રાંધણ ગેસ) ના પુરવઠા પર સરકારની ચોખવટ
ઘરગથ્થુ રાંધણ ગેસ એટલે કે એલપીજી (LPG) ની સપ્લાય અંગે પણ સંયુક્ત સચિવે મહત્વની માહિતી શેર કરી હતી. તેમણે સ્વીકાર્યું કે ભારત પોતાની એલપીજી જરૂરિયાતો માટે મોટાભાગે વૈશ્વિક આયાત પર નિર્ભર છે અને દેશના કુલ વપરાશના આશરે 60% જેટલો હિસ્સો વિદેશોમાંથી આયાત કરવામાં આવે છે. જોકે, આયાત પર આટલી મોટી નિર્ભરતા હોવા છતાં, કેન્દ્ર સરકારે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એવા મજબૂત પુરવઠાના પ્રબંધો કર્યા છે કે સ્થાનિક ગ્રાહકોને સિલિન્ડર મેળવવામાં કોઈ મુશ્કેલી કે અછતનો સામનો કરવો નહીં પડે.
પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય અને દેશની અગ્રણી તેલ કંપનીઓએ સાફ કર્યું છે કે દેશના ખૂણે-ખૂણા સુધી ઇંધણની સપ્લાય અવિરતપણે ચાલુ રાખવામાં આવશે. નાગરિકોએ કોઈ પણ પ્રકારની ભ્રામક ખબરો પર ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી અને પોતાના સામાન્ય દિવસોની જેમ જ નિયમિત ખરીદી કરવી જોઈએ.