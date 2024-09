GST કાઉન્સિલની બેઠકઃ કેન્સરની દવાઓ સસ્તી થશે

GST કાઉન્સિલની 54મી મેરેથોન બેઠક ચાલી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ બેઠક દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય વીમા પ્રિટેક્સમાં ઘટાડા અંગે વ્યાપક સર્વસંમતિ સધાઈ હતી. જો કે આ અંગેનો અંતિમ નિર્ણય આગામી બેઠકમાં લેવામાં આવશે. આ ઉપરાંત તીર્થયાત્રીઓ અને પ્રવાસીઓને આપવામાં આવતી હેલિકોપ્ટર સેવાઓ પરનો હાલનો GST દર 18 ટકાથી ઘટાડીને 5 ટકા કરવામાં આવશે.

