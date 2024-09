તમિલ ફિલ્મ નિર્માતા દિલ્લી બાબુનું 50 વર્ષની વયે અવસાન

મુંબઈ: ફિલ્મ નિર્દેશક એમ. મોહનના નિધન બાદ સાઉથ ઈન્ડસ્ટ્રીમાંથી વધુ એક દુખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. પીઢ તમિલ ફિલ્મ નિર્માતા દિલ્લી બાબુનું સોમવારે 50 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. દિલ્લી બાબુનું 9 સપ્ટેમ્બરે સવારે ચેન્નઈમાં અવસાન થયું છે. અડધી રાત્રે તેમણે દેહ છોડી દીધો હતો. તેમના આકસ્મિક નિધનથી સમગ્ર તમિલ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં આઘાતનો માહોલ છે. તેમના પાર્થિવ દેહને ચેન્નાઈના પેરુંગાલથુર ખાતેના તેમના નિવાસસ્થાને લાવવામાં આવ્યા છે. નિર્માતા દિલ્લી બાબુને તાજેતરમાં જ વય સંબંધિત બિમારીઓને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ ઘણા મહિનાઓથી સારવાર હેઠળ હતા.

દિગ્ગજ ફિલ્મ નિર્માતાના નિધનના સમાચાર સાંભળીને મનોરંજન ઉદ્યોગ તેમના નિધન પર શોકમાં છે. દિલ્લી બાબુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઉંમર સંબંધિત બિમારીથી પીડિત હતા. માત્ર 50 વર્ષની ઉંમરે તેમણે તમિલ સિનેમાને અલવિદા કહ્યું અને તેમના નિધનના સમાચારે તેમની સાથે નજીકથી કામ કરનારા લોકો સહિત દરેકને આઘાત પહોંચાડ્યો. સેલિબ્રિટી, નિર્દેશકો અને સહકર્મીઓએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર તેમને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. તેના ચાહકો અને મિત્રો સોશિયલ મીડિયા પર તેને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે.

With a heavy heart, we announce the untimely passing of Mr. G.Dilli Babu sir, the esteemed producer and visionary founder of Axess Film Factory. pic.twitter.com/DBcStBbLZy

— Axess film factory (@AxessFilm) September 9, 2024