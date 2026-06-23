સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ભડકો

જો તમે પણ સોનું કે ચાંદી ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, અથવા તમારા ઘરમાં ટૂંક સમયમાં કોઈ લગ્ન-પ્રસંગ કે મોટો ફંક્શન આવવાનો છે, તો તમારા માટે બિઝનેસ માર્કેટમાંથી બહુ જ મોટા અને રાહત આપનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સ્થાનિક સ્તરે અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં જોવા મળી રહેલી ભારે હલચલને કારણે આજે કિંમતી ધાતુઓના ભાવ આકાશમાંથી સીધા જમીન પર આવી ગયા છે. દેશના જુદા-જુદા શહેરોમાં આજે ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ દીઠ ₹10,000 નો ઐતિહાસિક ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, તો બીજી તરફ સોનું પણ પ્રતિ 10 Gram દીઠ ₹2,300 કરતાં વધુ સસ્તું થઈ ગયું છે.
ચાંદીના ભાવ ધડામ: ખરીદદારોની લાગી લોટરી!
આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં ચાંદી ખરીદવા ઈચ્છતા ગ્રાહકો માટે જાણે લોટરી લાગી ગઈ છે, કારણ કે કિંમતોમાં અણધાર્યો અને મોટો કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. દેશની રાજધાની દિલ્હી સહિત ભારતના તમામ મુખ્ય મેટ્રો શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ અગાઉના દિવસોની સરખામણીએ સીધા ₹10,000 પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધી નીચે આવી ગયા છે. વાયદા બજાર (MCX) માં પણ આજે ચાંદીનું ટ્રેડિંગ ભારે નુકસાન સાથે લાલ નિશાન પર બંધ થયું છે, જેને કારણે ચાંદી હાલના મહિનાઓના સૌથી નીચલા સ્તરે પહોંચી ગઈ છે.
સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો: ₹1.45 લાખના સ્તરે પહોંચી કિંમત
MCX માર્કેટમાં આજે સોનાની ચમક સૌથી વધુ ફીકી પડી છે, જેનાથી મધ્યમ વર્ગના ગ્રાહકોને મોટી રાહત મળી છે. બજારમાં આજે 5 August વાયદા સોનાની કિંમતમાં સીધો ₹2,319.00 પ્રતિ 10 Gram નો તોતિંગ ઘટાડો નોંધાયો છે. આશરે 1.57% ના આ મોટા ઘટાડા બાદ સોનાનો ભાવ હવે સીધો ₹1,45,799.00 પ્રતિ 10 Gram ના સ્તર પર આવી ગયો છે. બજારના નિષ્ણાતો આ સમયને સોનામાં ખરીદી કે રોકાણ કરવા માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ સમય ગણાવી રહ્યા છે.
શા માટે અચાનક ઓંધા માથે પડ્યા ભાવ? જાણો 2 મુખ્ય કારણો
કોમોડિટી માર્કેટના એક્સપર્ટ્સ અને આર્થિક વિશ્લેષકોના જણાવ્યા અનુસાર, સોના-ચાંદીમાં આવેલી આ અચાનક મંદી પાછળ મુખ્યત્વે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના 2 પરિબળો જવાબદાર છે:
મજબૂત ડૉલર ઇન્ડેક્સ: વૈશ્વિક બજારમાં યુએસ ડૉલર ઇન્ડેક્સ (US Dollar Index) મજબૂત થઈને 101 ની પાર પહોંચી ગયો છે, જે તેનો એક વર્ષનો સૌથી ઉચ્ચતમ સ્તર (One Year High) છે. ડૉલર મજબૂત થવાને કારણે વિદેશી ચલણના ખરીદદારો માટે સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું મોંઘું બને છે, જેથી આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણકારોએ સોનામાંથી નાણાં ખેંચીને નફાખોરી (Profit Booking) શરૂ કરી દીધી છે.
ભૂ-રાજકીય શાંતિ વાર્તાની અસરો: પશ્ચિમ એશિયા (મિડલ ઇસ્ટ) માં ચાલી રહેલી રાજદ્વારી ચર્ચાઓ અને શાંતિ વાર્તાઓના સકારાત્મક અહેવાલોને કારણે વૈશ્વિક રોકાણકારો વચ્ચે સોનાની સેફ-હેવન (સુરક્ષિત રોકાણ) તરીકેની માંગ ઘટી છે, જેને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાની ભારે વેચવાલી જોવા મળી છે.
24K અને 22K સોનાનો આજનો તાજો ભાવ (પ્રતિ 10 Gram)
ભારતીય સર્રાફા બજારમાં સોનાની શુદ્ધતા (Purity) ના આધારે લેટેસ્ટ કિંમતો નીચે મુજબ ટ્રેન્ડ કરી રહી છે:
24 કેરેટ સોનું (Pure Gold): MCX માર્કેટમાં આવેલી મંદી બાદ આજે બજારમાં 24 Karat શુદ્ધ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 Gram દીઠ ₹1,45,800 ની આસપાસ ચાલી રહ્યો છે.
22 કેરેટ સોનું (Jewellery Gold): સામાન્ય રીતે ઘરેણાં બનાવવા માટે વપરાતા 22 Karat સોનાના ભાવમાં પણ મોટો ઘટાડો થયો છે. બજારમાં આભૂષણોના સોનાનો ભાવ ઘટીને આશરે ₹1,33,600 થી લઈને ₹1,34,200 પ્રતિ 10 Gram (અથવા પ્રતિ 100 Gram ના સ્તર પર ગણતરી મુજબ) ટ્રેન્ડ કરી રહ્યો છે.