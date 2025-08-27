VIDEO: અહીં કરી લ્યો મુંબઈના પ્રખ્યાત લાલબાગચા રાજાના દર્શન

ગણેશ ચતુર્થીના પાવન પર્વ પર બાપ્પાના દર્શન કરવા મુંબઈના પ્રખ્યાત લાલબાગચા રાજા મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ ઉમટી પડી છે. આ વખતે લાલબાગચા રાજાની પ્રતિમાને એક અનોખી થીમ પર શણગારવામાં આવી છે, જેમાં ભગવાન તિરુપતિ બાલાજીની દિવ્યતા પણ દેખાય છે.
ગણેશ ચતુર્થી નિમિત્તે મુંબઈના પ્રખ્યાત લાલબાગચા રાજા મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી રહી છે.આ વર્ષે લાલબાગચા રાજાની પ્રતિમાને તિરુપતિ બાલાજીની અનોખી થીમ પર શણગારવામાં આવી છે, જે ભક્તોને મંત્રમુગ્ધ કરી રહી છે.ભક્તો પોતાના પરિવારોની ખુશી, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા આવી રહ્યા છે.
View this post on Instagram
દર્શન માટે આવેલા લોકો ‘ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા’ ના નારા લગાવતા મંદિરમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને ગણેશ ચતુર્થીની શુભેચ્છા પાઠવી છે. તેમણે ભગવાન ગજાનનને દરેકના સુખ, શાંતિ અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી છે.
ગણેશ ચતુર્થીના અવસર પર, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તમામ દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવી છે.પીએમએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી અને લખ્યું, ‘ગણેશ ચતુર્થીની આપ સૌને શુભકામનાઓ. શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી ભરેલો આ પવિત્ર પ્રસંગ દરેક માટે શુભ રહે.