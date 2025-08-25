ગણેશ ચતુર્થી 2025: લાલબાગચા રાજાની પહેલી ઝલક જુઓ તસવીરોમાં

મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈના સૌથી પ્રખ્યાત ગણપતિ ‘લાલબાગચા રાજા’ના આ વર્ષના સ્વરૂપની પહેલી ઝલક રવિવારે સામે આવી હતી. દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. બાપ્પાનું સ્વરૂપ ખૂબ જ સુંદર અને મનમોહક લાગે છે. 27 ઓગસ્ટથી શરૂ થતા ગણેશોત્સવ પહેલા જ મુંબઈમાં ઉત્સવનો માહોલ સર્જાઈ ગયો છે. લોકો બાપ્પાના દર્શન માટે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
રવિવારે મુંબઈના લાલબાગમાં સ્થાપિત ‘લાલબાગચા રાજા’ ની પહેલી ઝલક જોવા મળી. આ પ્રસંગે ભક્તોનો ઉત્સાહ જોવા જેવો હતો. આ વખતે બાપ્પા ખૂબ જ સુંદર સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. તેમના હાથમાં ચક્ર, માથા પર મુગટ અને જાંબલી ધોતી સજ્જ બાપ્પાને નિહાર્યા જ કરીએ એવું લાગે. ભક્તોને આ સ્વરૂપ ખૂબ જ પસંદ આવી રહ્યું છે. દર્શન કરતાની સાથે જ આખું પંડાલ ગણપતિ બાપ્પા મોર્યાના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
દર્શન કેટલા દિવસ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે?
વાસ્તવમાં, લાલબાગચા રાજા એ ગણેશ ચતુર્થી ઉત્સવ દરમિયાન મહારાષ્ટ્રના મુંબઈના લાલબાગમાં સ્થાપિત એક જાહેર ગણેશ મૂર્તિ છે. આ મૂર્તિ 11 દિવસ સુધી ભક્તોના દર્શન માટે જાહેર હોય છે. ત્યારબાદ, અનંત ચતુર્દશીના દિવસે ગિરગાંવ ચોપાટી ખાતે અરબી સમુદ્રમાં મૂર્તિનું વિસર્જન કરવામાં આવે છે.
આ વર્ષે ગણેશોત્સવ 27 ઓગસ્ટથી દેશભરમાં ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવશે. પરંતુ, ગણપતિ બાપ્પાના આગમન પહેલા જ મુંબઈમાં તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ માત્ર મુંબઈ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાંથી હજારો ભક્તો ‘લાલબાગચા રાજા’ના પ્રથમ દર્શન માટે પહોંચ્યા હતા.
‘નવસાલા પવનાર ગણપતિ’ એટલે કે ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરનારા બાપ્પા તરીકે પ્રખ્યાત લાલબાગચા રાજાનો મહિમા એવો છે કે લોકો તેમની એક ઝલક મેળવવા માટે એક વર્ષ સુધી રાહ જુએ છે. રવિવારે યોજાયેલા પ્રથમ દર્શન સમારોહમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પણ ઉમટી પડ્યા હતા. મહિલાઓ, પુરુષો અને બાળકો બધા જ તેમના પ્રિય બાપ્પાની એક ઝલક મેળવવા માટે ઉત્સાહિત દેખાતા હતા. કેટલાક ભક્તો કલાકો પહેલાથી જ લાઇનમાં ઉભા હતા જેથી તેઓ બાપ્પાની એક ઝલક મેળવનારા પહેલા બની શકે.