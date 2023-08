સની દેઓલની ‘ગદર 2’ એ ધૂમ મચાવી, ફિલ્મ 400 કરોડની ક્લબમાં થઈ સામેલ

સની દેઓલની ગદર 2 બોક્સ ઓફિસ પર ધમાલ મચાવી રહી છે. ફિલ્મને રિલીઝ થયાને બે અઠવાડિયા થઈ ગયા છે અને ફિલ્મ 400 કરોડની ક્લબમાં પ્રવેશી ગઈ છે. હવે ચાહકોએ 500 કરોડના ક્લબમાં પ્રવેશવા માટે કાઉન્ટડાઉન શરૂ કરી દીધું છે. કાઉન્ટડાઉનની સાથે સાથે તેરમા દિવસના કલેક્શનનો પ્રારંભિક ટ્રેન્ડ પણ આવવા લાગ્યો છે. જો અહેવાલોનું માનીએ તો ગદર 2 એ તેરમા દિવસે પણ સારું કલેક્શન કર્યું છે. ગદર 2 એ બારમા દિવસે 11.50 કરોડનું કલેક્શન કર્યું હતું, ત્યારબાદ આ ફિલ્મ 400 કરોડની ક્લબમાં સામેલ થઈ ગઈ હતી. ગદર 2ના ડાયલોગથી લઈને એક્શન સીન સુધી દરેક વસ્તુ લોકોને પ્રભાવિત કરી રહી છે. આ કારણે તેનું કલેક્શન અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું. હવે તેરમા દિવસે પણ સારી કમાણી થઈ રહી છે. ખાસ વાત એ છે કે જો ફિલ્મ અઠવાડિયાના દિવસોમાં આ રીતે કમાણી કરી રહી છે તો વીકએન્ડ પર ફરીથી કલેક્શનમાં તેજી જોવા મળશે.

400 NOT OUT… #Gadar2 begins its momentous journey to ₹ 500 cr Club… Is a ONE-HORSE RACE in mass pockets / #Hindi heartland, which is adding to its big, fat total… [Week 2] Fri 20.50 cr, Sat 31.07 cr, Sun 38.90 cr, Mon 13.50 cr, Tue 12.10 cr. Total: ₹ 400.70 cr. #India biz.… pic.twitter.com/WjpwG7LzNH

