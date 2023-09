‘સ્વસ્તિ અસ્તુ વિશ્વ’, PM મોદીએ શાંતિના સંદેશ સાથે G-20 સમિટનું સમાપન કર્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે G-20 સમિટનું સમાપન ‘સ્વસ્તિ અસ્તુ વિશ્વ’ – શાંતિ માટેની પ્રાર્થના સાથે કર્યું. તેમણે G-20 અધ્યક્ષ પદની જવાબદારી બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસિયો લુલા દા સિલ્વાને સોંપી. PM મોદીએ સમિટના સમાપન સમારોહમાં કહ્યું, હું G-20 સમિટને બંધ જાહેર કરું છું. આશા છે કે એક ધરતી, એક પરિવાર અને એક ભવિષ્યનો રોડમેપ આનંદદાયક હશે. 140 કરોડ ભારતીયોની એવી જ શુભકામનાઓ સાથે, તમારા દરેકનો ખુબ ખુબ આભાર. હું બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસિયોને મારી હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું અને તેમને G-20 નું પ્રમુખપદ સોંપું છું.

Shared my thoughts during Session 3 of the G20 Summit. This Session focussed on the theme of ‘One Future.’ Emphasised on the need of the hour being to look beyond the idea of a Global Village and make the vision of Global Family a reality. pic.twitter.com/KcypGXdLsP

વર્ચ્યુઅલ સત્ર યોજવાની દરખાસ્ત

નવેમ્બરમાં વર્ચ્યુઅલ સત્રનો પ્રસ્તાવ મૂકતાં પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે, ભારત પાસે નવેમ્બર સુધી G-20 નું પ્રમુખપદ છે. આ બે દિવસોમાં તમે ઘણી બધી બાબતો અને દરખાસ્તો મૂકી છે. જે પણ સૂચનો આવે તેને લઈએ અને જુઓ કે કેવી રીતે. શું તેમની પ્રગતિ વેગવંતી બની શકે છે? હું દરખાસ્ત કરું છું કે આપણે નવેમ્બરના અંતમાં G-20નું બીજું વર્ચ્યુઅલ સત્ર યોજીએ. તેમાં આપણે આ સમિટ દરમિયાન નક્કી કરેલા વિષયોની સમીક્ષા કરી શકીએ છીએ. આ બધી વિગતો અમારી ટીમ દ્વારા શેર કરવામાં આવશે. તમારી સાથે શેર કરો. મને આશા છે કે તમે બધા તેની સાથે જોડાઈ જશો.

India passes the gavel to Brazil.

We have unwavering faith that they will lead with dedication, vision and will further global unity as well as prosperity.

India assures all possible cooperation to Brazil during their upcoming G20 Presidency. @LulaOficial pic.twitter.com/twaN577XZv

— Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2023