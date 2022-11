G-20 સમિટ : ગલવાન અથડામણ બાદ મોદી અને જિનપિંગ પહેલીવાર મળ્યા

G-20 સમિટ : ઇન્ડોનેશિયાના બાલીમાં G-20 સમિટ દરમિયાન ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગની મુલાકાત થઈ હતી. બંને નેતાઓ જી-20 ડિનર દરમિયાન મળ્યા હતા અને હાથ મિલાવ્યા બાદ થોડીવાર વાત કરી હતી. જણાવી દઈએ કે વર્ષ 2020માં ગાલવાન અથડામણ બાદ કોઈપણ મંચ પર મોદી અને જિનપિંગની આ પહેલી મુલાકાત છે. ગલવાન અથડામણમાં 20 ભારતીય જવાનો શહીદ થયા હતા. આ પછી ચીન સાથેની સરહદ પર તણાવની સ્થિતિ છે.

Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping, who were both attending the G20 Dinner hosted by the Indonesian President, exchanged courtesies at the conclusion of the dinner: Sources pic.twitter.com/6YHyUiMY9V

