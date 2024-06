મોદી સરકારના મંત્રીઓના નામ ફાઈનલ, આજે સાંજે લેશે શપથ

નરેન્દ્ર મોદી આજે સતત ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લેશે. મોદી સરકાર સાંજે 7.15 કલાકે શપથ લેશે. મોદીની સાથે 50 થી વધુ મંત્રીઓ પણ શપથ લઈ શકે છે. જો કે મંત્રીઓની યાદીમાં હજુ ઘણા નામો જોડાઈ શકે છે. અહીં સંપૂર્ણ યાદી છે…

Shri @narendramodi meets leaders of the National Democratic Alliance (NDA) ahead of the swearing-in ceremony. pic.twitter.com/aOJFSGyj8n

— BJP (@BJP4India) June 9, 2024