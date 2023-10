9 વર્ષ બાદ સલમાન ખાન અને અરિજીત સિંહ ફરી બન્યા મિત્ર

શું સલમાન ખાન અને અરિજીત સિંહ વચ્ચેનો ઝઘડો હવે ખતમ થઈ ગયો છે? આ પ્રશ્નો છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ચર્ચામાં છે. અરિજિત સિંહ એ બોલિવૂડ સિંગર છે. જેણે આમિર ખાન, અક્ષય કુમાર અને રણવીર સિંહ જેવા ઘણા સ્ટાર્સ માટે પ્લેબેક ગીતો કરીને લોકોના દિલ પર રાજ કર્યું છે, પરંતુ તેણે માત્ર સલમાન ખાન માટે કોઈ ગીત ગાયું નથી. તેની પાછળનું કારણ બંને વચ્ચેનો વિવાદ હતો. પરંતુ હવે આ વિવાદ 9 વર્ષ પછી ખતમ થઈ ગયો છે. આ વાતની જાહેરાત ખુદ ‘ટાઈગરે’ કરી છે. અરિજીત સિંહ અને સલમાન ખાન વચ્ચે મિત્રતાના સમાચારની પુષ્ટિ થઈ છે. આ સસ્પેન્સનો અંત કરીને સલમાને પુષ્ટિ કરી છે કે બંને વચ્ચેની લડાઈ હવે પૂરી થઈ ગઈ છે. આ મિત્રતાની સાથે અરિજિતે પહેલીવાર સલમાન માટે ગીત પણ ગાયું છે, જેની પહેલી ઝલક ખુદ અભિનેતાએ શેર કરી છે.

Pehle gaane ki pehli jhalak. #LekePrabhuKaNaam! Oh haan, yeh hai Arijit Singh ka pehla gaana mere liye. Song out on 23rd Oct. #Tiger3 coming to theatres this Diwali, 12th Nov.

Releasing in Hindi, Tamil & Telugu.#KatrinaKaif @emraanhashmi #ManeeshSharma @yrf @ipritamofficial… pic.twitter.com/gFBcJQX5tU

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 19, 2023