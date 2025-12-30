મહારાષ્ટ્રના ભાંડુપમાં બેકાબૂ બસે અનેક લોકોને કચડ્યા, 4ના મોત

મંગળવારે રાત્રે મહારાષ્ટ્રના ભાંડુપ વેસ્ટ સ્ટેશન રોડ વિસ્તારમાં બેસ્ટ બસે ટક્કર મારતાં ચાર લોકોના મોત થયા હતા અને નવ મુસાફરો ઘાયલ થયા હોવાની આશંકા છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, બસ રિવર્સ કરતી વખતે મુસાફરો સાથે અથડાઈ હતી, જેના કારણે ગભરાટ ફેલાયો હતો. આ ઘટના રાત્રે 10:05 વાગ્યે નોંધાઈ હતી. મુંબઈ ફાયર બ્રિગેડ, પોલીસ, બેસ્ટ કર્મચારીઓ અને 108 એમ્બ્યુલન્સ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. ઘાયલોને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. ઘાયલોની ચોક્કસ સંખ્યા અને સ્થિતિ હજુ સુધી પુષ્ટિ થઈ નથી. પોલીસ અને સંબંધિત એજન્સીઓ ઘટનાસ્થળે હાજર છે અને ઘટનાની તપાસ ચાલુ છે. મૃત્યુ અને ઈજાનો આંકડો વધી શકે છે.

બેસ્ટ બસે 10 લોકો ટક્કર મારી

સાક્ષીઓનું કહેવું છે કે બેસ્ટ બસે લગભગ 10 લોકોને ટક્કર મારી હતી. ઘાયલોને ભાંડુપ અને ઘાટકોપરની રાજવાડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ઝોન 7 ના ડીસીપીએ અકસ્માતની પુષ્ટિ કરતા કહ્યું કે આ અહેવાલ લખાય છે ત્યાં સુધીમાં, ચાર લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે નવ ઘાયલ થયા છે. બસ ડ્રાઇવરને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે. અકસ્માત બાદ, બે ઘાયલોને રાજાવાડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ઘાયલોમાં એક પુરુષ અને એક મહિલાનો સમાવેશ થાય છે. હોસ્પિટલ પહોંચે તે પહેલાં જ મહિલાને મૃત જાહેર કરવામાં આવી હતી.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR