જાપાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન શિન્ઝો આબેના હત્યારાને આજીવન કેદની સજા

જાપાનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શિન્ઝો આબેની હત્યા કરનાર વ્યક્તિને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે.
જાપાનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શિન્ઝો આબેની હત્યાના કેસમાં કોર્ટે એક વ્યક્તિને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. શિન્ઝો આબે પર ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
શું છે આખો મામલો?
હકીકતે, શિન્ઝો પર હુમલો કરનાર વ્યક્તિએ પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો. ત્યારબાદ, જાપાનની એક કોર્ટે ગુનેગારને આજીવન કેદની સજા ફટકારી. ગુનેગારની ઓળખ 45 વર્ષીય તેત્સુયા યામાગામી તરીકે થઈ. યામાગામીએ અગાઉ જુલાઈ 2022 માં નારા શહેરમાં ચૂંટણી પ્રચાર ભાષણ દરમિયાન આબેની હત્યા કરવાની કબૂલાત કરી હતી. AP સમાચાર એજન્સીએ NHK જાહેર ટેલિવિઝનને ટાંકીને આ સમાચાર આપ્યા હતા.
અહેવાલો અનુસાર, નારા જિલ્લા અદાલતે ચુકાદાની પુષ્ટિ કરી અને ફરિયાદીઓની વિનંતી મુજબ યામાગામીને આજીવન કેદની સજા ફટકારી.
શિન્ઝો આબે સાથે શું થયું હતું?
શિન્ઝો આબે દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા નારામાં એક ચૂંટણી રેલીને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમને પાછળથી ગોળી વાગી હતી. ગોળીબાર બાદ શિન્ઝોને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો અને ત્યારબાદ હોસ્પિટલમાં તેમનું મૃત્યુ થયું.
શૂટર, તેત્સુયા યામાગામીની ઘટનાસ્થળે જ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અહેવાલો અનુસાર, યામાગામી શિન્ઝોની નીતિઓથી નાખુશ હતો અને તેને મારવાનો ઇરાદો હતો. ગોળીથી શિન્ઝોની ગરદનમાં ઇજા થઈ હતી અને અહેવાલો દર્શાવે છે કે તેની છાતીમાં લોહી વહેતું હતું.
શિન્ઝો આબેનો જન્મ 1954માં થયો હતો. તેમનો પરિવાર પણ રાજકારણમાં સામેલ હતો. તેમના પિતા શિન્તારો આબે જાપાનના વિદેશ મંત્રી હતા. શિન્ઝો આબેના દાદા નોબુસુકે કિશી જાપાનના વડાપ્રધાન હતા. શિન્ઝો પોતે 2006માં સૌથી નાના વડાપ્રધાન બન્યા હતા, પરંતુ તેના થોડા સમય પછી તેમણે રાજીનામું આપ્યું હતું.
ત્યારબાદ શિન્ઝો 2012 થી 2020 સુધી જાપાનના વડાપ્રધાન રહ્યા. તેમણે સ્વાસ્થ્યના કારણોસર 2020માં રાજીનામું આપ્યું.