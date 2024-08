પૂર્વ ક્રિકેટર અંશુમાન ગાયકવાડનું લાંબી માંદગી બાદ નિધન

વડોદરા: ભારતના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અંશુમાન ગાયકવાડનું લાંબી માંદગી બાદ બુધવારે અવસાન થયું છે. તેઓ કેન્સરની બિમારી સામે જીવનની જંગ હાર ગયા. તેમણે 71 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. ગાયકવાડે ભારત માટે 40 ટેસ્ટ અને 15 વનડે મેચ રમી હતી. તે 2000 ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં રનર-અપ થનારી ભારતીય ટીમના કોચ પણ હતા. ગાયકવાડ ગયા મહિને દેશમાં પરત ફર્યા તે પહેલા લંડનની કિંગ્સ કોલેજ હોસ્પિટલમાં બ્લડ કેન્સરની સારવાર લઈ રહ્યા હતા. અંશુમાન ગાયકવાડના અંતિમ સંસ્કારમાં સામેલ થવા નયન મોંગીયા અને રોજર બિન્ની પહોંચ્યા હતા. અંશુમાન ગાયકવાડના ઘરે પૂર્વ ક્રિકેટરો તેમના અંતિમ દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા હતા. ઉપરાંત અનેક પૂર્વ ક્રિકેટરો, બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનના હોદ્દેદારો પણ પહોંચ્યા હતા. કીર્તિ મંદિર ખાતે અંતિમવિધિ કરવામાં આવશે. રાજવી પરિવારના સભ્યોના અંતિમ સંસ્કાર કીર્તિ મંદિર ખાતે કરાય છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું.

Shri Anshuman Gaekwad Ji will be remembered for his contribution to cricket. He was a gifted player and an outstanding coach. Pained by his demise. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.

