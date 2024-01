અમદાવાદના ફ્લાવર શોને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં મળ્યું સ્થાન

અમદાવાદમાં યોજાયેલા ફ્લાવર શોએ વિશ્વમાં ડંકો વગાડ્યો છે. જેમાં સૌથી મોટા સ્ટકચર અમદાવાદમાં બન્યું અને ચીનનો રેકોર્ડ તૂટ્યો છે. જેમાં અમદાવાદ ફ્લાવર શોમાં બનેલા લોંગેસ્ટ ફ્લાવર સ્ટ્રક્ચરને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મળ્યું છે. આ માટે ફ્લાવર શોમાં 221 મીટરનું સ્ટ્રક્ચર બનાવવામાં આવ્યું છે. શહેરમાં રિવરફ્રન્ટ પર 2013થી 45 હજાર વિઝિટરથી ફ્લાવર શોની શરૂઆત થઈ હતી. જે આ વખતે 2024માં 7 લાખ વિઝિટર સુધી પહોંચી ગયો છે. ત્યારે લોંગેસ્ટ ફ્લાવર સ્ટ્રક્ચર માટે અમદાવાદ ફ્લાવર શો ને ગિનિઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મળ્યું છે. અગાઉ આ રેકોર્ડ ચીનના નામે હતો. જ્યાં 166 મીટરના લોંગેસ્ટ ફ્લાવર સ્ટ્રક્ચર માટે નોંધાયેલ હતો. આજે વડાપ્રધાન મોદી પણ વાઈબ્રન્ટ સમિટ પૂર્ણ કરીને દિલ્હી રવાના થવાના હતાં પરંતુ તેઓ અચાનક ફ્લાવર શોની મુલાકાત લેવા પહોંચ્યા હતાં.

A moment of Pride for Amdavadis as the Flower Structure at the Vibrant Amdavad Flower Show 2024 becomes longest Flower Structure and creates a World Record.

