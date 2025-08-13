જયા બચ્ચનના ક્રોધિત વર્તન પર ફિલ્મ મેકર અશોક પંડિતની તીખી પ્રતિક્રિયા

બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને સાંસદ જયા બચ્ચન ફરી એકવાર પોતાના ગુસ્સાને કારણે ચર્ચામાં છે. મંગળવારે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો જેમાં જયા બચ્ચન એક ચાહકને ધક્કો મારતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ ઘટના ત્યારે બની હોવાનું કહેવાય છે જ્યારે એક વ્યક્તિ સેલ્ફી લેવાના ઇરાદાથી તેમની પાસે આવ્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાએ માત્ર સામાન્ય લોકો જ નહીં પરંતુ ફિલ્મ ઉદ્યોગના પ્રખ્યાત ચહેરાઓ પણ ગુસ્સે ભરાયા છે.
ઇન્ડિયન ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ડિરેક્ટર્સ એસોસિએશન (IFTDA) ના પ્રમુખ અને ફિલ્મ નિર્માતા અશોક પંડિતે પણ આ ઘટના પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે જાહેર સેવકનું કર્તવ્ય છે કે તે જનતા પ્રત્યે નમ્ર અને સંવેદનશીલ રહે. તેમના દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે, ‘કોઈને ફક્ત એટલા માટે ધક્કો મારવો કે કોઈ સેલ્ફી લેવા માંગે છે તે ખૂબ જ નિંદનીય છે. આ તે લોકોનું અપમાન છે જેમણે તેમને જનપ્રતિનિધિ તરીકે ચૂંટ્યા છે.’
આ વીડિયો સામે આવતાની સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિક્રિયાઓ આવવા લાગી. ઘણા યુઝર્સે જયા બચ્ચનના વર્તનને ઘમંડી અને અસહ્ય ગણાવ્યું. ઘણા યુઝર્સે જયા બચ્ચન વિરુદ્ધ ટિપ્પણીઓ કરી. એક યુઝરે લખ્યું – ‘ચાહકોનું સન્માન કરવું જોઈએ, કારણ કે તમે ફક્ત અમારા કારણે જ અહીં પહોંચ્યા છો.’
કંગના રનૌતે પણ નિંદા કરી
ઉદ્યોગના ઘણા લોકોએ પણ આ ઘટના સાથે પોતાનો અસંમતિ વ્યક્ત કરી છે. કંગના રનૌતે કટાક્ષ કર્યા વિના આ બાબતને ‘શરમજનક’ ગણાવી. તેણીએ સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે જયા બચ્ચન જેવી મહિલાઓ, જે ખુલ્લેઆમ પોતાના વિશેષાધિકારોનું પ્રદર્શન કરે છે, તે સમાજમાં ખોટો સંદેશ ફેલાવે છે. તેણીએ એમ પણ કહ્યું કે જો જયા બચ્ચન અમિતાભ બચ્ચનની પત્ની ન હોત, તો લોકો કદાચ તેમના વર્તનને આટલી સરળતાથી ન લેતા.
જયાએ આ પહેલા પણ આવું કંઈક કર્યું છે
જયા બચ્ચનનો આ પહેલો કિસ્સો નથી. આ પહેલા પણ, તેણી મીડિયા પર ગુસ્સે થતી, ફોટોગ્રાફરોને ઠપકો આપતી અને જાહેર કાર્યક્રમોમાં અસ્વસ્થતાભર્યું વર્તન કરતી જોવા મળી છે. તેણીની આ શૈલી હવે તેની છબીનો કાયમી ભાગ બની ગઈ છે.