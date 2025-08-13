યુપી વિધાનસભામાં બાંકે બિહારી મંદિર નિર્માણ વટહુકમ મંજૂર

આજે ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રના ત્રીજા દિવસે બાંકે બિહારી મંદિર નિર્માણ વટહુકમને મંજૂરી મળી. સત્રમાં બાંકે બિહારી કોરિડોર વટહુકમ બિલ પણ પસાર કરવામાં આવ્યું છે. વટહુકમમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે ટ્રસ્ટનો મંદિરના પ્રસાદ, દાન અને તમામ સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો પર અધિકાર રહેશે. આમાં મંદિરમાં સ્થાપિત મૂર્તિઓ, મંદિર પરિસર અને પરિસરમાં દેવતાઓને અર્પણ કરાયેલ કોઈપણ પ્રકારનું દાન, પૂજા-સેવા અથવા ધાર્મિક વિધિમાં અર્પણ કરાયેલ દાન, બેંક ડ્રાફ્ટ અને પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવતા ચેકનો સમાવેશ થાય છે.

બાંકે બિહારી મંદિર નિર્માણ વટહુકમ શું છે?

તમને જણાવી દઈએ કે શ્રી બાંકે બિહારી મંદિર નિર્માણ વટહુકમનો ઉદ્દેશ્ય મથુરાના વિશ્વ પ્રખ્યાત શ્રી બાંકે બિહારી મંદિરના સંચાલન, કાર્ય, સંરક્ષણ અને ભક્તોને આપવામાં આવતી સુવિધાઓનું આધુનિકીકરણ કરવાનો છે. વટહુકમ હેઠળ, શ્રી બાંકે બિહારી મંદિર ન્યાસની રચના કરવામાં આવશે, જે મંદિરના વહીવટ, પ્રસાદ અને જંગમ અને જંગમ મિલકતોનું સંચાલન કરશે.

ટ્રસ્ટમાં 18 સભ્યો હશે, જેમાં 11 નામાંકિત અને 7 પદાધિકારી સભ્યોનો સમાવેશ થશે. 11 નામાંકિત સભ્યોમાં 3 વૈષ્ણવ પરંપરાના, 3 સનાતન પરંપરાના, 2 ગોસ્વામી પરંપરાના નિષ્ણાતો અને 3 પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થશે. 7 પદાધિકારી સભ્યોમાં જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ મથુરા, વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક અને અન્ય ઘણા અધિકારીઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે. બધા ટ્રસ્ટીઓ સનાતની હિન્દુઓ હશે અને તેમનો કાર્યકાળ ૩ વર્ષનો રહેશે.

 

