પાકિસ્તાન માટે જાસૂસીના આરોપમાં DRDO ગેસ્ટ હાઉસના મેનેજરની ધરપકડ

DRDO ગેસ્ટ હાઉસના મેનેજરની રાજસ્થાનના જેસલમેરથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ગુપ્તચર એજન્સીનો દાવો છે કે આરોપી મેનેજર પાકિસ્તાન માટે જાસૂસી કરતો હતો. આરોપીએ ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતીય સેનાની ઘણી માહિતી પાકિસ્તાની હેન્ડલરને આપી હતી. આરોપી સામે ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. બુધવારે તેને જયપુરની સ્પેશિયલ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને 15 ઓગસ્ટ સુધી રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યો હતો. હવે ઘણી એજન્સીઓ આરોપીની પૂછપરછ કરી રહી છે.

8 વર્ષથી DRDOમાં કામ કરતો હતો

જયપુરના સ્પેશિયલ સીપી સુદેશ સતવાને જણાવ્યું હતું કે મહેન્દ્ર પ્રસાદ જેસલમેરના ચંદના ફિલ્ડ ફાયરિંગ રેન્જમાં સ્થિત DRDOના ગેસ્ટ હાઉસમાં મેનેજર તરીકે કામ કરતો હતો. આરોપી છેલ્લા 8 વર્ષથી અહીં કામ કરતો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પણ આરોપીએ પાકિસ્તાની હેન્ડલર સાથે ઘણી મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી હતી. બદલામાં, આરોપીને પાકિસ્તાન તરફથી મોટી રકમ મળતી હતી.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR