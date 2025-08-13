પાકિસ્તાન માટે જાસૂસીના આરોપમાં DRDO ગેસ્ટ હાઉસના મેનેજરની ધરપકડ

DRDO ગેસ્ટ હાઉસના મેનેજરની રાજસ્થાનના જેસલમેરથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ગુપ્તચર એજન્સીનો દાવો છે કે આરોપી મેનેજર પાકિસ્તાન માટે જાસૂસી કરતો હતો. આરોપીએ ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતીય સેનાની ઘણી માહિતી પાકિસ્તાની હેન્ડલરને આપી હતી. આરોપી સામે ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. બુધવારે તેને જયપુરની સ્પેશિયલ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને 15 ઓગસ્ટ સુધી રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યો હતો. હવે ઘણી એજન્સીઓ આરોપીની પૂછપરછ કરી રહી છે.
राजस्थान में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर में डीआरडीओ गेस्ट हाउस से एक जासूस को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करता था।
ख़बर विस्तार से पढ़ने के लिए जुड़ें #PBSHABD के साथ, अभी जुड़ने के लिए क्लिक करें: https://t.co/ymeCiFbvrZ#DRDO… pic.twitter.com/3f2BjOZzqW
— PB-SHABD (@PBSHABD) August 13, 2025
8 વર્ષથી DRDOમાં કામ કરતો હતો
જયપુરના સ્પેશિયલ સીપી સુદેશ સતવાને જણાવ્યું હતું કે મહેન્દ્ર પ્રસાદ જેસલમેરના ચંદના ફિલ્ડ ફાયરિંગ રેન્જમાં સ્થિત DRDOના ગેસ્ટ હાઉસમાં મેનેજર તરીકે કામ કરતો હતો. આરોપી છેલ્લા 8 વર્ષથી અહીં કામ કરતો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પણ આરોપીએ પાકિસ્તાની હેન્ડલર સાથે ઘણી મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી હતી. બદલામાં, આરોપીને પાકિસ્તાન તરફથી મોટી રકમ મળતી હતી.