Filmfare Awards: શાહરૂખ ખાન 70મો ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ કરશે હોસ્ટ

શાહરૂખ ખાન 70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સનું આયોજન કરીને ફરી એકવાર પોતાની હાજરીથી દર્શકોને ચકિત કરવા માટે તૈયાર છે.

બોલિવૂડના બાદશાહ, અભિનેતા શાહરૂખ ખાનના ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે. તેઓ ટૂંક સમયમાં ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સનું આયોજન કરતા જોવા મળશે. 70મા વાર્ષિક ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 11 ઓક્ટોબરના રોજ ગુજરાતના અમદાવાદમાં યોજાશે. આ કાર્યક્રમની દરેક ક્ષણ ઐતિહાસિક બનવાની છે, કારણ કે શાહરૂખ ખાન સ્ટેજ પર હશે.

 



 



શાહરૂખ ખાન ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સનું આયોજન કરવા માટે ઉત્સાહિત છે. તેમણે કહ્યું, “મેં પહેલી વાર જયારે બ્લેક લેડીને હાથમાં લીધી હતી, ત્યારથી લઈ અત્યાર સુધી મેં વર્ષોથી મારા સાથીદારો અને ચાહકો સાથે અસંખ્ય યાદો શેર કરી છે. આ પ્રેમ, સિનેમા અને જાદુની સફર રહી છે. 70મા વર્ષે સહ-યજમાન તરીકે પાછા ફરવું ખરેખર ખાસ છે. હું વચન આપું છું કે અમે તેને એક યાદગાર રાત બનાવીશું. તે હાસ્ય, યાદો અને આપણે બધાને ગમતી ફિલ્મોની ઉજવણીથી ભરપૂર હશે.”

