ગુજરાત કોર્ટે 3 અલ-કાયદા આતંકવાદીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારી

બે વર્ષ પહેલાં અમદાવાદ આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) એ રાજકોટના સોની બજારમાંથી ત્રણ યુવાનોની ધરપકડ કરી હતી. તેમના પર આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવણીનો આરોપ હતો. ત્રણેય આતંકવાદી સંગઠન અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા હતા અને રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રવૃત્તિઓમાં તેમની સંડોવણીના સંકેતો મળ્યા હતા. કોર્ટે હવે ત્રણેયને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. અમદાવાદ આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) ની શંકા કોર્ટમાં સાચી સાબિત થઈ હતી. રાજકોટની એક સ્થાનિક કોર્ટે ત્રણેય આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. ત્રણેય મૂળ પશ્ચિમ બંગાળના છે.
પોલીસને પુરાવા મળ્યા
બે વર્ષ પહેલાં, ગુજરાત આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) ને ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે પશ્ચિમ બંગાળના ત્રણ યુવાનો રાજકોટના સોની બજારમાં હાજર છે. તેઓ મજૂરોના વેશમાં ભયાનક આતંકવાદી સંગઠન અલ-કાયદાને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા હતા. માહિતી મળતાં, ATS એ 31 જુલાઈ, 2023 ના રોજ સોની બજારમાં દરોડો પાડ્યો અને રાજકોટ રેલ્વે સ્ટેશન પરથી ત્રણેયની ધરપકડ કરી.
કોર્ટમાં ગુનો સાબિત થયો
ત્રણ આરોપીઓની ઓળખ અમન સિરાજ મલિક, અબ્દુલ શકુલ અલી શેખ અને શફનવાઝ અબુશાહિદ તરીકે થઈ હતી. દરોડા દરમિયાન પોલીસે પિસ્તોલ અને કારતૂસ સહિત અનેક પુરાવા જપ્ત કર્યા. અમન સિરાજના ફોન પરથી રાષ્ટ્રવિરોધી પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા રાહે-એ-હિદાયત નામના જૂથને શોધી કાઢવામાં આવ્યું.
આજીવન કેદ અને 10,000 રૂપિયાનો દંડ
પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓને જેલમાં મોકલીને તપાસ પૂર્ણ કરી, અને રાજકોટ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી. ટ્રાયલ દરમિયાન, એ સ્પષ્ટ થયું કે ત્રણેય આરોપીઓ વોટ્સએપ ચેટ દ્વારા ઘણા મુસ્લિમોને રાષ્ટ્રવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉશ્કેરી રહ્યા હતા અને તેમને સંગઠનમાં ભરતી કરવાનું કામ પણ કરી રહ્યા હતા. બે વર્ષની ટ્રાયલ બાદ, કોર્ટે ત્રણેયને આજીવન કેદની સજા ફટકારી. કોર્ટે દરેકને 10,000 રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો.