વિજ્ઞાન સાથેનું અનુભવજન્ય શિક્ષણ ગુજરાત સાયન્સ સિટીમાં

ગુજરાત સરકારના વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી વિભાગ હેઠળ કાર્યરત ગુજરાત સાયન્સ સિટી લોકો અને વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે રૂચિ વધે તે માટે સતત કાર્યરત છે. જેના માટે ગુજરાત સાયન્સ સિટી ખાતે અવારનવાર વિજ્ઞાન વિષયક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવતું રહે છે.

ગુજરાત સાયન્સ સિટીના એસ્ટ્રોનોમી અને સ્પેસ સાયન્સ ગેલેરી, એક્વેટિક ગેલેરી, રોબોટિક્સ ગેલેરી અને નેચર પાર્ક સહિતના સાયન્સ સીટીના વિવિધ આકર્ષણો આવેલા છે.

ગુજરાત સાયન્સ સિટીમાં દરરોજ શાળાઓ, કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓ સહીત મોટી સંખ્યા માં મુલાકાતીઓ આવે છે. તેઓની આ મુલાકાત ને ‘સાયન્સ સફર’ બનાવવા શાળાઓ, કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓને જુદા વર્કશોપ્સ વડે વિજ્ઞાનલક્ષી શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.

આ વર્કશોપ્સમાં વિદ્યાર્થીઓને STEM (સાયન્સ, ટેક્નોલોજી, એન્જિનિયરિંગ અને મેથ્સ) વિષયક શિક્ષણ આપવામાં આવશે. વર્કશોપ્સમાં હેન્ડ્સ ઓન એક્ટિવિટી સાથે સાઉન્ડ, ઓપ્ટિક્સ, ઇલેક્ટ્રિસિટી એન્ડ મેગ્નેટિઝમ, હીટ એન્ડ કેન્ડલ, મશીન્સ, એસ્ટ્રોનોમી, ફોર્સ, પ્રેસર એન્ડ ફ્રિકશન, કેમિકલ રિએક્શન એન્ડ ઇક્વેશન્સ, લિવિંગ સિસ્ટમ, આર્ટ એન્ડ મેથેમેટિક્સ, સ્પોર્ટ્સ એન્ડ મેથેમેટિક્સ, બેઝિક એરિથમેટિક એન્ડ નંબર સીસ્ટમ, એડવાન્સ્ડ એરિથમેટિક એન્ડ કમ્પ્યુટેશનલ થિંકિંગ, થ્રી-ડી વિઝ્યુલાઈઝેશન એન્ડ જીયોમેટ્રી, ફેક્ટર્સ એન્ડ ફ્રેક્શન્સ, અલજેબ્રા એન્ડ મોશન, ICT એન્હેન્સ્ડ લર્નિંગ, પેપરબેઝ્ડ મેથેમેટિક્સ જેવા વિષયો અંગે શિક્ષણ આપવામાં આવશે.

