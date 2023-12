રણબીરની ફિલ્મે રૂ. 600 કરોડનો આંકડો પાર કર્યો

અમદાવાદઃ બોલીવૂડ એક્ટર રણબીર કપૂરની ફિલ્મ ‘એનિમલ’ ભારતમાં જ નહીં, વિશ્વભરમાં સારો દેખાવ કરી રહી છે. એક્શન ફિલ્મે એક વધુ સિદ્ધિ હાંસલ કરી લીધી છે. આ ફિલ્મે રૂ. 600 કરોડની કમાણીનો આંકડો પાર કરી લીધો છે. ‘એનિમલે’ ઉત્તર અમેરિકી બજારમાં આઠ દિવસોમાં 10 મિલિયન ડોલરની કમાણી કરી છે.

ફિલ્મ વિશ્લેષક રમેશ બાલાએ ટ્વીટ કર્યું હતું કે ‘એનિમલે’ હવે ઉત્તર અમેરિકામાં ટોચની સાત સૌથી વધુ કમાણી કરતી ભારત ફિલ્મોમાંની એક છે. તેમણે X પર લખ્યું હતું કે ઇતિહાસ બની ગયો. ‘એનિમલે’ 10 મિલિયન ડોલરને પાર કરી લીધા છે અને હવે ભારતીય ફિલ્મો માટે ઉત્તરી અમેરિકામાં ટોચની સાત કમાણી કરતી ફિલ્મોમાં સામેલ છે.

નિર્માતાઓએ ઇન્સ્ટાગ્રામ કેપ્શનની સાથે ‘એનિમલ’ના વિશ્વવ્યાપી બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન વિશે એક અપડેટ જારી કર્યું હતું. બ્લોકબસ્ટરની જીત જારી છે. T- સિરીઝે ફિલ્મથી રણબીર કપૂરનું એક પોસ્ટર જારી કર્યું છે, જેમાં લખ્યું છે કે વિશ્વમાં આઠ દિવસમાં રૂ. 600.67 કરોડની કમાણી.

HISTORY IS MADE!!#Animal breached a major milestone today. It crossed $10 Million and is now in top 7 grossers of all time in North America for Indian films.

Many more milestones to come!!#Animal10Million #AnimalHuntBegins #AnimalBoxOffice pic.twitter.com/UpY5bjDqqb

— Ramesh Bala (@rameshlaus) December 9, 2023