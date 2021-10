‘બધાયના-સંતાન જેલમાં જશે, પછી એક્તા આવશે’: મીકાસિંહ

મુંબઈઃ ગાયક મીકા સિંહે આર્યન ખાન ડ્રગ્સ કેસના સંબંધમાં બોલીવુડ સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાનને સમર્થન કર્યું છે. દિગ્દર્શક સંજય ગુપ્તાએ કરેલા એક ટ્વીટના જવાબમાં મીકા સિંહે આર્યન ડ્રગ્સ કેસના મામલે મૂક રહેવા બદલ બોલીવુડની ઝાટકણી કાઢી છે.

એણે ટ્વીટમાં લખ્યું છે, ‘ભાઈ તમે કદાચ સાચા છો. એ બધાં જ નાટક જોઈ રહ્યાં છે અને એક શબ્દ પણ બોલી નહીં શકે. હું શાહરૂખ ખાનની સાથે છું. આર્યન ખાનને જામીન મળવા જ જોઈએ. મારું માનવું છે કે ઈન્ડસ્ટ્રીમાં બધાયના સંતાન એક વાર તો અંદર જશે, ત્યારે જ એકતા બતાવશે.’ સંજય ગુપ્તાએ એમના ટ્વીટમાં લખ્યું હતું કે, ‘શાહરૂખ ખાને ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં હજારો લોકોને નોકરી અને આજીવિકા આપવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના દરેક કામ માટે એ આગળ આવ્યો છે. અને આજે એના કટોકટીના સમયે એ જ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીનું ચાલાકીભર્યું મૌન શરમજનક છે.’

You are absolutely right brother, they all are watching the drama and cannot say even a single word. I’m with @iamsrk. #AryanKhan should be given bail. I think industry mein sabke bache ek baar andar jaayenge, tab jaake yeh unity dikhanyenge. https://t.co/DRYyyTxCkE

— King Mika Singh (@MikaSingh) October 25, 2021